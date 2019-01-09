Любителям селфи грозят серьезные проблемы со здоровьем

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За последние 6 лет жертвами селфи стали 250 человек. Ученые уже не называют эту причину смерти очень редкой и предупреждают, что количество «жертв селфи» будет только увеличиваться. Люди погибают, пытаясь сделать идеальное фото, совершенно забывая при этом о минимальной безопасности.Впрочем, даже в тех случаях, когда все обходится без происшествий, стоит помнить, что селфи не слишком-то полезны для вашего здоровья. И дело не в зависимости от селфи или попытке показать себя прекраснее, чем вы есть на самом деле.Ученые в последние годы начали говорить о том, что любители селфи – те самые, которые вытягивают вперед руку и скручивают запястье, чтобы получить очередной желанный снимок – часто страдают от состояния, родственного туннельному синдрому. Врачи уже ввели в свой обиход понятие «запястье любителя селфи». Характерное регулярное искривление запястья может спровоцировать воспаление нервов – это же в свою очередь приведет к болям и онемению всей руки целиком.Ученые, однако, отмечают, что в большинстве зафиксированных в медицинской литературе случаев «запястье любителя селфи» возникает на фоне какой-то ранее полученной травмы, когда состояние запястья ухудшается из-за привычки к селфи.