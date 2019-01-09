Лечить рак молочной железы без изменения диеты бесполезно
Уже известно, что конечные продукты гликирования вызывают дисбаланс между антиоксидантами и свободными радикалами в пользу последних, что приводит к хроническому воспалению, которое способствует развитию различных хронических заболеваний. КПГ постепенно накапливаются в наших органах, вызывая повреждения, связанные с такими заболеваниями как диабет, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, артрит и рак.
Исследователи из Университета Южной Каролины решили проверить, как именно влияют конечные продукты гликирования на рак молочной железы. Оказалось, что повышенные уровни КПГ приводят к постоянной активации определенных путей, способствующих росту раковых клеток. Ключевая молекула этих путей играет главную роль в процессе развития эстроген-положительного рака молочной железы. Специалисты обнаружили, что КПГ увеличивают фосфорилирование белка, называемого альфа-рецептором эстрогена, в модели клеточной линии рака молочной железы.
Добавление тамоксифена (наиболее распространенного препарата для лечения рака молочной железы) к раковым клеткам ожидаемо препятствовало их росту. Тем не менее, дополнительный ввод КПГ заставил рак расти снова (!). Это может означать, что пациентки с высоким уровнем конечных продуктов гликирования, как минимум, хуже реагируют на лечение тамоксифеном.
Исследователи также установили, что правильное питание снижает системные уровни КПГ у женщин с избыточным весом и неметастатическим эстроген-положительным раком молочной железы. Ученые считают, что изменение диеты должно стать обязательной рекомендацией в ходе терапии таких пациенток.
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