Лечить рак молочной железы без изменения диеты бесполезно

Когда мы едим, в нашем организме неизбежно образуются конечные продукты гликирования (КПГ) как естественный результат расщепления питательных веществ, сахаров и жиров. Однако важнее даже не само наличие КПГ, а их уровень, который возрастает из-за потребления обработанных, высокожирных и сладких продуктов. Дополнительно увеличивают КПГ некоторые способы готовки, особенно разные виды жарения в том числе на гриле.Уже известно, что конечные продукты гликирования вызывают дисбаланс между антиоксидантами и свободными радикалами в пользу последних, что приводит к хроническому воспалению, которое способствует развитию различных хронических заболеваний. КПГ постепенно накапливаются в наших органах, вызывая повреждения, связанные с такими заболеваниями как диабет, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, артрит и рак.Исследователи из Университета Южной Каролины решили проверить, как именно влияют конечные продукты гликирования на рак молочной железы. Оказалось, что повышенные уровни КПГ приводят к постоянной активации определенных путей, способствующих росту раковых клеток. Ключевая молекула этих путей играет главную роль в процессе развития эстроген-положительного рака молочной железы. Специалисты обнаружили, что КПГ увеличивают фосфорилирование белка, называемого альфа-рецептором эстрогена, в модели клеточной линии рака молочной железы.Добавление тамоксифена (наиболее распространенного препарата для лечения рака молочной железы) к раковым клеткам ожидаемо препятствовало их росту. Тем не менее, дополнительный ввод КПГ заставил рак расти снова (!). Это может означать, что пациентки с высоким уровнем конечных продуктов гликирования, как минимум, хуже реагируют на лечение тамоксифеном.Исследователи также установили, что правильное питание снижает системные уровни КПГ у женщин с избыточным весом и неметастатическим эстроген-положительным раком молочной железы. Ученые считают, что изменение диеты должно стать обязательной рекомендацией в ходе терапии таких пациенток.