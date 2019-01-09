Неожиданная связь: Неправильный уход за зубами может привести к эректильной дисфункции

Ученые нашли неожиданную связь между гигиеной полости рта и эректильной дисфункцией: мужчины, которые не чистят зубы дважды в день, в три раза чаще сталкиваются с импотенцией, чем те, кто тщательно следит за гигиеной рта.Согласно исследованию ученых уз Jinan University (Китай), опубликованному в Journal of Sexual Medicine, профилактика заболеваний зубов и десен помогает не только сохранить хороший внешний вид, уберечься от заболеваний внутренних органов, но и избежать понижения сексуальной потенции у мужчин. А проблемы с зубами могут в три раза увеличить риск импотенции.В исследованиях принимали участие более 200 000 мужчин, из них нарушения эрекции наблюдались у тех, кто не обеспечивал должный уход за ротовой полостью. Мужчины, регулярно чистящие зубы, почти в 2.9% реже страдали от эректильной дисфункции.По словам ученых, это может быть связано с понижением содержания тестостерона из-за увеличения воспалительных процессов в организме в результате проблем с зубами. Кроме того, неправильный уход за зубами влияет и на работу сердечно-сосудистой системы.Как утверждают специалисты, чтобы избежать проблем со здоровьем, достаточно чистить зубы дважды в день, и периодически проводить осмотр у стоматолога. При этом стоит учесть, напоминают ученые, что к импотенции может привести также курение и диабет.Интересно, что ученые из University of Granada (Испания) год назад также выяснили, что есть связь между эректильной дисфункцией и гигиеной полости рта.