Смерть от укуса щенка: врачи приняли симптомы бешенства за приступ паники

65-летняя женщина умерла от бешенства после того, как ее укусил щенок во время поездки в Индию для участия в йога-ретрите.Как сообщает The Daily Mail, спустя шесть недель после укуса, женщина, имя которой не называется, почувствовала сильную боль и жжение, а также одышку, беспокойство и сложность при глотании жидкости. Она обратилась к врачам в своей родной Вирджинии, полагая, что отравилась токсическими веществами.Врачи прописали ей лекарства и отпустили домой, однако прямо на парковке она почувствовала сильный приступ клаустрофобии. Приступ был настолько сильным, что она практически не могла дышать. Женщина вернулась в больницу, однако врачи решили, что у нее – приступ панической атаки, и вновь отказали в госпитализации.На следующий день ее состояние ухудшилось. Супруг потерпевшей рассказал медикам об укусе щенка в Индии, отметив, что ей на месте не предоставили никаких лекарственных средств, а лишь помогли обработать рану.Однако диагноз бешенство был поставлен слишком поздно, и в течение последующих двух недель женщина настолько ослабла, что родные приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.Инцидент произошел в 2017 году, однако о нем стало известно только сейчас.Эксперты предупреждают, что в Индии отмечается самый высокий в мире уровень смертности от бешенства среди собак. В связи с этим путешественникам рекомендуется пройти вакцинацию от бешенства перед поездкой в Индию, особенно в случае, если запланированы мероприятия на открытом воздухе (велосипедные туры, посещения пещер, и так далее).