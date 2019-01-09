6 гормонов, из-за которых женщины стареют раньше времени

Ученые утверждают, что наше тело синтезирует около сотни гормонов, но среди них есть 6 самых важных для женской красоты. Они «следят» за тем, чтобы кожа была упругой, сохраняют молодость и хорошее настроение. Однако по разным причинам происходит сбой, и организм начинает стареть раньше времени. Но существуют надежные способы восстановить баланс гормонов.Как следует изучил медицинскую литературу и готов рассказать вам о том, как поддерживать оптимальный уровень гормонов. А все для того, чтобы ваша кожа сияла, а ногти и волосы выглядели на все 100 %.Эстроген заставляет клетки-фибробласты производить коллаген и эластин. При пониженном уровне этого гормона появляются морщины, «плывет» овал лица и обвисает грудь. Однако дело не ограничивается только кожей — чем ниже уровень эстрогена, тем быстрее изнашивается организм.Как поднять уровень эстрогена?Еда. Соевый сыр тофу, соевое молоко, бурый рис, льняное семя, свежие овощи и фрукты. Ученые утверждают, что мясные продукты подавляют выработку эстрогена, поэтому употребление животного белка лучше сократить.Косметика. Кремы, содержащие фитоэстрогены. Например, в корне солодки содержится ликвиритин — антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена. Сыворотки и кремы с этим компонентом борются со старением.Пищевые добавки. Фитоэстрогены продаются в виде БАДов с красным клевером, душицей или цимицифугой. И хотя они не являются гормональными препаратами, но проконсультироваться с врачом необходимо.С возрастом у людей начинается соматопауза — состояние, когда гормона роста в крови все меньше. При снижении уровня соматотропина уменьшается мышечная масса, зато появляется избыток жира и морщины, ухудшается настроение и уменьшается выносливость. Голливудские звезды прибегают к инъекциям гормона роста, правда, у этого метода есть куча неприятных побочных эффектов: отеки, головные боли и даже неконтролируемый рост костей и внутренних органов.Как поднять уровень гормона роста естественным путем?Физические нагрузки. Ходьба со скоростью 4–6 км/ч, занятия с отягощениями (по 10–15 повторов). В идеале силовая тренировка должна предшествовать аэробной нагрузке — сначала гантели, а потом прогулка. Лучше на свежем воздухе, конечно.Перепад температур. Посещение сауны или принятие контрастного душа стимулирует выработку гормона роста.Спортивные добавки. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК, GABA) улучшает сон, повышает уровень соматотропина.ДГЭА — гормон, который обладает успокаивающим и антивозрастным эффектом. Правда, в достаточном количестве наш организм вырабатывает его только до 30 лет. А потом тонус мышц начинает падать, сосуды становятся ломкими, кожа теряет упругость, и все это из-за ДГЭА.Как поднять уровень естественным путем?Включайте в свой рацион полезные жиры — из них наш организм производит ДГЭА. Орехи, семечки, жирная рыба, авокадо содержат незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.На завтрак употребляйте белковые продукты — они помогают в борьбе с перепадами настроения и стабилизируют нервную систему в самом начале дня.Мелатонин регулирует наши суточные ритмы, а проще говоря, сообщает организму, что пора отдохнуть. Все процессы обновления клеток происходят во сне, и если он нарушен, то люди начинают преждевременно стареть. От недостатка мелатонина появляются морщины, а еще выпадают волосы и могут образоваться пигментные пятна.Как поднять уровень мелатонина?Еда. В готовом виде мелатонин содержится в бананах, помидорах, рисе и кукурузе.Противопоказаны алкоголь, курение и кофеин. При их употреблении выработка гормона просто прекращается. Таким эффектом обладают также некоторые лекарства — бетаблокаторы, снотворные и противовоспалительные препараты.Пищевые добавки. Мелатонин можно принимать в форме таблеток — он свободно продается в аптеке. Некоторые специалисты утверждают, что после 35 лет нужно восполнять нехватку мелатонина искусственно. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.Высокий уровень гормона стресса кортизола приводит к преждевременному старению. В зависимости от типа кожи негативное действие кортизола проявляется по-разному: серый цвет лица, сухость и шелушение, глубокие морщины или повышенная жирность и акне. Этот гормон разрушает волокна коллагена и делает кожу дряблой.Как снизить уровень кортизола и стресса?Пейте достаточно воды. Небольшое обезвоживание повышает уровень этого гормона. Даже такая мелочь, как стакан воды, поможет расслабиться.Пищевые добавки с родиолой розовой уменьшают уровень тревожности и заодно кортизола.Слушайте хорошую музыку. Музыкальная терапия снижает уровень стресса — так говорят ученые.Медитация буквально заставляет ваш организм понижать уровень кортизола без медицинских препаратов.Инсулин повышает уровень глюкозы в крови, и, когда он выходит из-под контроля, на коже появляются ранние признаки старения. Высокий уровень сахара приводит к образованию морщин и провисанию кожи.Из-за глюкозы процесс, называемый гликацией (склеивание молекул сахара и белков), протекает быстрее, чем полагается по возрасту — коллаген и эластин разрушаются. Упругая кожа становится хрупкой и обезвоженной.Как защитить кожу от избытка сахара?Обратитесь к врачу, чтобы узнать свой уровень сахара. А после консультации со специалистом можно применять вспомогательные методы.Косметика. Кремы и сыворотки с ретиноидами (витамин А и его производные) стимулируют выработку коллагена. В составе косметических средств должны быть витамины С и Е, а еще зеленый чай — они работают как антиоксиданты.Используйте солнцезащитный крем каждый день. Даже зимой. Солнечные лучи разрушают волокна эластина и способствуют быстрому старению.