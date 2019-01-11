Простая привычка способна значительно снизить риск диабета

Ученые рассказали о важности завтрака.Не сенсационное, но поучительное исследование немецких ученых было опубликовано в последнем отчете издания Journal of Nutrition.Подтвердилась теория возникновения риска развития диабета. Ученые доказали экспериментально, что диабет приходит к тем, кто не желает полноценно завтракать. То есть, люди, просыпающиеся утром, выпивающие чашку кофе или чая с сигаретой, рискуют заболеть диабетом с медикаментозной зависимостью на треть больше от всех, подвергшимся исследованию.Итак, эксперименты показали, что люди, предпочитающие плотный завтрак, в течение дня обходятся без вредных перекусов, включающих сладости, жирные добавки с кокосовым маслом и прочие излишества.Кроме того, ученые обнаружили таинственную зависимость между пропуском завтрака и более обильным обедом, который буквально разрушает желудок своим количеством.Ученые из Германии призывают сократить количество калорий, потребляемых в обеденное время, а утром, употреблять злаки, которые насытят организм и устранят опасность диабета.