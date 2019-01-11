Медики назвали продукт, снижающий артериальное давление

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Определен самый полезный продукт для гипертоников.Людям со слабыми сосудами и высоким уровнем холестерина необходимо есть фасоль.Сотрудники Американской ассоциации диетологов заявили о том, что при повышенном артериальном давлении фасоль просто незаменима.Регулярное употребление фасоли является превосходным и недорогим способом поддерживать нормальный уровень холестерина, утверждают американские специалисты. Диетологи, в частности, отметили, что ежедневное употребление 120 граммов фасоли в течение трех недель улучшает показатель холестерина в организме человека на 10%.Кроме того, фасоль содержит мало натрия и много калия, - эта особенность еще больше повышает ценность бобового растения для людей с высоким артериальным давлением. Дополнительный плюс фасоли в том, что ее употребление эффективно защищает от нездоровых процессов скопления клеток в кишечнике. Все это благодаря тому, что в фасоли содержится много пищевых волокон, которые буквально выталкивают холестерин и желчные соли из кишечника.«Высокое содержание целлюлозных волокон - 20% от массы – делает употребление фасоли суперпрофилактикой задержки опорожнения кишечника и заболевания толстой кишки. Также эти волокна могут предотвращать образование злокачественных опухолей толстой и прямой кишки», - поделились данными научные специалисты.