Определен лучший тип питания

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Журнал US News and World Report опубликовал заключение диетологов, определявших лучший тип питания в 2019 году и проанализировавших с этой целью более 40 популярных рационов питания. Большинством голосов на первое место экспертами была поставлена средиземноморская диета.«Рацион с высоким употреблением растительной пищи и ограниченным содержанием мясных и сладких блюд – каковым и является средиземноморская диета – мы рекомендуем придерживаться в 2019 году», - заявили специалисты.Журнал в свою очередь отмечает, что средиземноморская диета попала на первое место сразу в нескольких рейтингах, которые традиционно составляются диетологами в начале нового года в качестве рекомендуемых типов питания. Говоря о средиземноморской диете, многие специалисты констатировали, что это наиболее простой и полезный для здоровья тип питания, который является наиболее предпочтительным при болезнях сердца и диабете.Ученые рассказали, что при выборе лучшего режима питания на предстоящий год, они принимали в расчет несколько критериев – то, насколько легко такой режим можно соблюдать, его насыщенность питательными веществами, эффективность в плане похудения, а также профилактическое действие при наличии диабета и сердечных заболеваний. Средиземноморская диета в своем соответствии данным критериям оказалась номером один.Для средиземноморской диеты характерно употребление большого количества сезонных овощей и фруктов, зелени, бобовых, орехов, круп из цельного зерна, хлеба из муки грубого помола, макаронных изделий из зерен твердых сортов пшеницы. Обязательно присутствие оливкового масла при приготовлении блюд практически любым способом. В отношении мяса говядины, телятины, баранины, птицы прослеживается сдержанность. Свинина не пользуется популярностью, и ее редко можно встретить в меню. Меню диеты не обходится без рыбы и морепродуктов, основных источников полиненасыщенных жирных кислот Омега -3 и Омега - 6. Что касается молочных продуктов, то в основном это кисломолочная натуральная продукция.