Это простое блюдо ускоряет выздоровление при простуде!

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Насколько правильно есть куриный бульон или суп при простуде? Возможно, полезность этого бабушкиного метода преувеличена, что нередко происходит с «народными» рецептами выздоровления. Но даже ученые подтверждают: куриный суп действительно помогает тем, кто простудился, быстрее встать на ноги, Словом, куриный суп – тот самый бабушкин рецепт, пренебрегать которым не стоит.Сотрудник Медицинского центра Бет-Изрейел (Нью-Йорк, США) Сэнди Аллонен заявила о том, что большая чашка куриного бульона или супа помогает снять застой в носовой полости и облегчить симптомы простуды. Доводы специалиста опубликовал Medical Xpress.«Горячий и успокаивающий бульон во время болезни наполняет организм влагой, что особенно важно, если болит горло. Употребление куриного супа помогает организму быстрее восстановиться после болезни», - отметила эксперт.По словам ученого, главный ингредиент такого супа –курица – является превосходным источником белка, который укрепляет иммунитет, а также аминокислоты триптофана, стимулирующей выработку серотонин, который дает заболевшему простудой человеку ощущение комфорта. Даже пар от куриного бульона или супа способен приносить пользу, утверждает врач. Когда человек ест горячий суп, у него открываются дыхательные пути, улучшается дыхание.«Куриный суп оказывает мягкое противовоспалительное действие, помогает расслабить мышцы и облегчить дискомфорт от болезненного состояния», - добавила эксперт.Помимо того, в курином супе содержатся лапша и овощи, которые снабжают организм углеводами, витаминами и другими питательными веществами. Они дают необходимую для выздоровления дополнительную энергию, обеспечивают иммунной системе подпитку, которая стимулирует восстановительные процессы.Словом, куриный суп – тот самый бабушкин рецепт, пренебрегать которым не стоит.