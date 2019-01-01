Как похудеть после праздников? 5 полезных советов



Пейте много воды





Ешьте по графику





Правильно выбирайте ужин





Откажитесь от вредной пищи





Устраивайте разгрузочные дни



Если вы набрали пару лишних килограммов во время новогодних праздников и сейчас думаете о том, как бы от них избавиться, представляем вашему вниманию несколько советов, которые вам помогут.Если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний или других болезней, при которых количество воды нужно ограничивать, пейте в течение дня 2 литра негазированной воды или чая без сахара. Первый же стакан воды нужно пить рано утром – перед завтраком.Не голодайте, старайтесь есть часто – 5 раз в день – и понемногу. Более того, старайтесь есть по графику, скажем, в 9, 11, 13, 15 и 18 часов.Ужинать желательно за несколько часов до сна, самое позднее – за три часа, причем выбирать на ужин желательно легкую пищу – легкий суп, вареное белое мясо или рыбу, кисломолочные продукты.Чтобы похудеть после праздников, исключите из своего рациона всю вредную пищу – все жареное и жирное, любой фаст-фуд, колбасные изделия, майонез. Также рекомендуется ограничить потребление сладкого и мучного.Раз в неделю можете устраивать также разгрузочные дны: в течение дня рекомендуется есть только один какой-то продукт – яблоки, кефир или, например, гречку без соли и без приправ.