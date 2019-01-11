Черника может защитить от кариеса?
В этих ягодах, как и в клюкве содержатся полезные для здоровья зубов и десен компоненты – полифенолы, которые считаются важнейшими антиоксидантами. Во рту полифенолы снижают активность вредных бактерий, вызывающих различные заболевания, в том числе кариес.
По словам ученых, в натуральных экстрактах черники и клюквы может не содержаться ни грамма сахара. Следовательно, их можно легко добавлять в самые разные продукты по уходу за полостью рта. Экстракты растворяются в воде, они могут стать частью рецептуры полезных для здоровья напитков, а также изменить формулы не очень полезных напитков, уже содержащих множество сахара.
Исследователи из австралийского University of Queensland оценили эффект экстрактов клубники, черники и клюквы при воздействии на бактерии полости рта. Если клубника особого воздействия не производила, то клюква и особенно черника продемонстрировали впечатляющий эффект.
Исследователи называют эти ягоды натуральным оружием, которое природа вручает нам для борьбы с кариесом и болезнями десен.
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