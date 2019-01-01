Зубная нить может быть опасной для здоровья

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Чистка зубной нитью может быть опасна для здоровья, утверждается в статье, опубликованной в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (JESEE). Ученые из США выяснили, что в результате использования зубной нити в организме повышается концентрация токсичных соединений.В частности, с использованием зубной нити коррелирует повышение уровня токсичных перфторалкильных соединений, известных как PFAS, - об этом заявили исследователи двух калифорнийских вузов (Silent Spring Institute и Public Health Institute). В рамках исследования специалистами анализировалось содержание 11 разных PFAS в крови 178 женщин.«Женщины, пользовавшиеся зубной нитью, имели повышенный уровень одного типа PFAS – кислоты PFHxS. Анализ 18 разных зубных нитей показал, что все они имеют в своем составе фтор, который, в свою очередь, является маркером PFAS.», - констатировали ученые.Соавтор исследования, доктор Кэти Боронов, отметила, что это первое в своем роде исследование, указывающее на связь между использованием зубной нити и повышенной нагрузкой опасных химикатов на организм. На сегодняшний день имеются данные, позволяющие считать, что под воздействием этих веществ повышается риск развития крайне опасных для здоровья заболеваний - конкретно рака яичек и почек, дисфункций щитовидной железы, проблем с иммунитетом и фертильностью.До сих пор в качестве возможных источников угрожающих здоровью PFAS учеными назывались упаковка фастфуда, посуда с антипригарным покрытием, ковровые покрытия, устойчивые к загрязнению, загрязненный воздух, частицы пыли, водоемы.