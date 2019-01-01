Спиртное после тренировки: 5 неприятных последствий

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Иногда некоторые спортсмены, чтобы расслабиться и восстановиться, пьют пиво. Слабоалкогольные напитки встречаются даже на финише крупных марафонов. Эксперты решили разобраться, что происходит с организмом, если человек выпьет алкоголь после тяжёлой физической нагрузки.Бокал пива после тяжёлой тренировки пьют не только любители, но и профессиональные спортсмены. Когда Фабио Капелло был тренером «Ромы», он не разрешал своим футболистам после игры пить соки или колу — только пиво. Один бокал, возможно, и правда не навредит, но есть как минимум пять причин, которые должны заставить вас задуматься, стоит ли пить пиво после марафона.Печень отвечает за вывод всех побочных продуктов метаболизма, которые образовались во время тяжёлой тренировки или забега. Выпивая спиртное, человек заставляет печень перерабатывать алкоголь, тем самым замедляет процесс восстановления. «Вместо того чтобы разрушать лактат и превращать его в глюкозу и пополнять запасы гликогена, печень занята выработкой ферментов алкогольдегидрогеназы для очистки организма от алкоголя», — говорит Эвелин Парр, специалист по физической активности и питанию.Во время тяжёлой физической работы ваши мышцы неизбежно подвергаются микронадрывам. Правильное питание и сон восстанавливают мышцы и избавляют от боли на следующее утро. Много алкоголя помешает этому процессу. «Если вы употребляете алкоголь, особенно в больших дозах, организм не так эффективно производит новые белки, которые являются строительным материалом для мышц. Пусть вы даже одновременно съели что-то богатое белком», — отмечает специалист.Если на следующий день у вас запланирована ещё одна тренировка, употребление алкоголя не позволит выложиться максимально. Врачи отмечают: алкоголь снижает мышечную силу после тяжёлых нагрузок. «Вероятно, это связано с нарушением скорости синтеза мышечных белков, что приводит к замедлению восстановления», — говорит Парр.После изнурительной работы организм теряет немало жидкости, и вы рискуете получить обезвоживание. Алкоголь только усугубит это состояние. «Напитки с высоким содержанием алкоголя, например IPA (индийский пейл-эль. — Прим. ред.), могут затруднить процесс регидратации из-за диуретического эффекта алкоголя», — объясняет Эвелин. Обезвоживание же, в свою очередь, снижает объём плазмы крови — это приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.Выпивая сразу после финиша, вы нарушаете процесс восстановления. Но не из-за того, что употребили алкоголь, а из-за того, что отдали предпочтение спиртному напитку, а не еде, которая могла бы пополнить энергетические запасы организма. «Иногда употребление алкоголя влияет не на восстановление, а на неправильное питание — организм не получает достаточно углеводов (для ресинтеза гликогена) и белковой пищи (для синтеза мышечного белка)», — говорит Парр. Постарайтесь съесть что-нибудь до того, как попадёте в бар, чтобы обсудить с друзьями впечатления о забеге.