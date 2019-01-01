Почему тянет на соленое, сладкое или горькое

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Ученые утверждают, что организм, в котором все в порядке, не станет хотеть чего-то особенного или необычного. Если вдруг возникает сильное желание соленой, сладкой или горькой пищи, это может быть связано с дефицитом определенных веществ в организме.Тянет на сладкое. Такая тяга, по словам медиков, может быть признаком повышенной кислотности, а также умственного или нервного напряжения. В обстоятельствах испытываемых перегрузок организм интенсивно расходует сахар, и для восполнения уровня глюкозы начинает требовать новой дозы.Тянет на горькое (острое). Специалисты отмечают, что желание есть горькую пищу может свидетельствовать о том, что в организме скапливаются вредные, токсичные вещества. Также тяга к пище с горьким вкусом сигналит о проблемах с пищеварением. Еще одной причиной, провоцирующей желание съесть что-нибудь острое, могут быть проблемы с щитовидной железой (в частности, с ее пониженной функцией).Тянет на соленое. Внезапная потребность в соленой пище возникает при стрессе: из-за нервных переживаний и усталости организм особенно сильно нуждается в природных минералах и солях. Помимо этого желание есть соленые продукты может говорить о том, что в организме имеется очаг инфекции (прежде всего, в мочеполовой системе).Тянет на кислое. Многие кислые и маринованные продукты являются натуральными пробиотиками, которых организму недостает в случае развития заболеваний пищеварительного тракта, аллергии, дефицита питательных веществ, запоров.Тянет на жирное. Если все время хочется чего-то жирного, можно заподозрить недостаток в организме таких веществ, как кальций и жирорастворимые витамины (А, D, E, K). Такое желание может возникать и при повышенных физических нагрузках, а также некоторых заболеваниях – например, при ожирении, болезни Иценко-Кушинга.