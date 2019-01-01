7 продуктов, уменьшающих жир на животе

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Жир, который копится на животе и талии, особенно коварен, так как держится в этой зоне он особенно упорно, при этом содействует развитию негативных процессов сосудистых и эндокринных заболеваний. Но употребление этих продуктов помогает сделать живот более подтянутым.Продукты от ожирения на животе: овес и орехи. Эти продукты отличаются чрезвычайно высоким содержанием пищевых волокон, употребление которых специалисты называют главным условием для активных обмена веществ и пищеварения.Продукты от ожирения на животе: бобовые. Люди, которые ежедневно съедают 130 граммов бобовых, даже без физических нагрузок и диет худеют быстрее тех, кто совсем не употребляет бобы в пищу, - об этом сообщается в Американском журнале клинического питания. Данные продукты содержат небольшое количество жиров, зато богаты белком и клетчаткой (не считая минералов).Продукты от ожирения на животе: бананы. Бананы являются чемпионами по содержанию калия, активно выводящего лишнюю жидкость из клеток организма. Без избыточной влаги и отечности тело выглядит более подтянутым.Продукты от ожирения на животе: йогурты с пробиотиками. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Манитобы (Канада), ежедневное употребление натурального йогурта с пробиотиками в течение месяца уменьшает содержание жира в организме на 3-4%. Эксперты связывают это с тем, что продукт стимулирует рост «правильных» бактерий в кишечники.Продукты от ожирения на животе: огурцы. Их употребление поддерживает баланс жидкости в организме, защищая от замедления метаболизма, из-за которого растет вес. Кроме того, в огурцах много клетчатки.Продукты от ожирения на животе: темный шоколад. Люди, которые употребляют темный шоколад с содержанием какао не менее 60%, статистически чаще имеют нормальный индекс массы тела и быстрее сбрасывают лишний вес, чем те, которые не едят такой шоколад. Ученые отмечают, что какао отличается наличием таких типов антиоксидантов, которые уменьшают тягу к еде.Продукты от ожирения на животе: спаржа. Она ценна содержанием аминокислоты аспарагина – благодаря этому веществу спаржа может быть естественным мочегонным средством, выводя избыточную жидкость из организма.