5 типов продуктов, вызывающих вздутие живота

Оказывается, даже придерживаясь правильного питания, можно пострадать от вздутия живота. Эксперты в области диетологии перечислили типы продуктов, из-за которых возникает данная проблема.Первый тип продуктов: жирные и жареные. Для переваривания такой пищи организму придется потратить много времени, и, скорей всего, этот период будет сопровождаться вздутием живота. Если вместо одной котлеты съесть, к примеру, три, вздутие будет практически гарантированным.Второй тип продуктов: стимулирующие газообразование. Капуста, бобовые, лук, перец, пророщенные семена – все это великолепные продукты с точки зрения содержания ценных для здоровья нутриентов. Однако они же вызывают газообразование в кишечнике и ощущение раздутости. Следует учитывать это, планируя дела на день и выбирая еду в течение суток.Третий тип продуктов: молочные. В молочных продуктах содержится сахар лактоза, и далеко не все способны его переварить лактозу. Многие любители молока с удивлением обнаруживают, что с возрастом их организм перестает «дружить» с этим продуктом. В любом случае употреблять «молочку» нужно строго умеренно, иначе вздутия живота не избежать.Четвертый тип продуктов: крахмалистые. Картофель, кукуруза, белая мука содержат много крахмала, из-за чего часто возникает вздутие живота. Людям, которые постоянно сталкиваются с неприятным явлением вздувшегося живота, эксперты в первую очередь советуют отказаться на время от любой выпечки и белого хлеба. Если вздутие не повторится, значит, дело в них – эти продукты провоцируют его особенно часто.Пятый тип продуктов: с высоким уровнем натрия. Источником натрия является соль, которой помимо традиционных солений много в консервах, магазинных соусах и полуфабрикатах. Натрий сильно задерживает воду - отсюда отеки и ощущение раздутости.