Врач поделился советами по здоровому образу жизни

Существует четыре основных критерия ЗОЖ.Здоровый образ жизни – это не идеализированное понятие, а вычисленный наукой алгоритм. С таким мнением выступил доктор медицинских наук Сергей Бойцов. Он рассказал о главных критериях ЗОЖ.Как пояснил Бойцов, соблюдение таких критериев существенно повышает защиту человека от преждевременной смерти, связанной с целым рядом факторов. Врач заявил, что определяющими ЗОЖ параметрами являются четыре условия: отсутствие привычки курить, потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, физическая активность не ниже умеренного уровня в течение минимум 30 минут вдень, а также умеренное потребление соли - не более 5 граммов в сутки«Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков. ЗОЖ - это не выдуманное понятие, а вычисленное», – рассказал медик.По словам врача, эти данные подтверждаются результатами исследований эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, проводимых в России. Специалист добавил, что все четыре аспекта рекомендуемого образа жизни должны соблюдаться одновременно. Если, например, человек курит и выполняет все остальные условия, его образ жизни уже нельзя считать здоровым, сказал Бойцов.Примечательно, что обозначенная Минздравом стратегия ЗОЖ не затронула аспект потребления алкоголя. Но скорее всего, в будущем это изменится, - просто на данный момент ученые не определились окончательно с выводом о влиянии потребляемого алкоголя на смертность.