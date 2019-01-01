Очищение печени. Травы и лекарства для печени
Чувство сытости после еды, вздутие живота, колики, тошнота или хроническая усталость могут быть симптомами заболевания печени. Действительно ли травы и лекарства эффективны для регенерации печени?
Печень является крупнейшей пищеварительной железой, и отвечает за сотни ключевых процессов в организме. Она наиболее известна тем, что фильтрует кровь, улавливает из нее токсичные соединения и превращает их в менее вредные формы, которые затем могут быть удалены из организма. Печень также занимается трансформацией белков, жиров и углеводов, вырабатывает желчь и соединения, участвующие в процессах свертывания, генерирует и накапливает запасное энергетическое соединение в форме гликогена или хранит витамины группы А, D и В.
Хотя печень обладает способностью к регенерации, избыток вредных факторов, особенно веществ, которые она не может удалить, вызывает ее повреждения, ощущаемые в организме.
Когда печень нуждается в помощи?
Печень способна удалять потенциально вредные соединения на протяжении всей жизни человека.
Чрезмерная нагрузка на печень в течение длительного времени не дает определенных симптомов или они настолько неспецифичны, что их трудно связать с проблемами этого органа. Плохое состояние печени может свидетельствовать о плохом самочувствии, но в более тяжелых случаях, таких как гепатит, появляются симптомы:
•хроническая усталость,
•слабость,
•боль в животе,
•тошнота,
•рвота,
•понос,
•варикозное расширение вен, сосудистые звездочки и венозные проблемы,
•камни в желчном пузыре,
•отек тела,
•зуд всего тела,
•мышечная боль,
•боль в правой части живота,
•лихорадка,
•более темная моча,
•пожелтение кожи.
В случае желтухи, темной мочи и постоянных желудочно-кишечных расстройств необходимо обратиться к врачу.
Наша печень обременена:
•загрязнение окружающей среды,
•загрязнение пищи и воды, например, средства, используемые при выращивании растений, животноводстве, ингредиенты из пластиковой упаковки,
•некоторые пищевые добавки,
•высоко обработанные продукты с высоким содержанием жира,
•бытовая техника с антипригарным покрытием старого типа,
•многочисленные ингредиенты косметики,
•прием в избытке витаминов,
•краски для волос,
•лаки для ногтей,
•плесень на стенах,
•отравление грибами,
•бактериальные инфекции,
•переедание,
•чрезмерное количество белка, особенно животного белка.
Травы для печени
Регенерация печени поддерживается целебными растениями. По словам фитотерапевтов, травы и растительные вещества которые используются для лечения печени и желчевыводящей системы, действуют в следующих направлениях:
•желчегонное,
•релаксант,
•противовоспалительное и защитное действие на клетки печени,
•антибактериальные и противовирусные,
•противопаразитарное.
В случае заболеваний печени и желчного пузыря лечение проводится несколько месяцев или даже лет, с использованием трав, таких как:
•трава артишока,
•плод расторопши пятнистой,
•корень черной редьки,
•корень одуванчика,
•корневище куркумы,
•корень цикория,
•трава репейника обыкновенного,
•трава майорана.
Артишок и расторопша - лучшее сочетание
Травами, наиболее часто используемыми при заболеваниях печени и желчного пузыря, являются артишок и расторопша, наиболее важными компонентами которых являются цинарин и силимарин. Эти соединения, используемые вместе, демонстрируют синергизм, то есть они работают более эффективно.
Трава артишока - содержит активное вещество под названием цинарин, а также другие, в том числе фенольные и органические кислоты, флавоноиды, тритерпены, фитостеролы. Эти ингредиенты оказывают сильное желчегонное, желчегонное и гепатозащитное действие. Они стимулируют регенерацию гепатоцитов, снижения уровня холестерина, липидов и глюкозы в крови. Некоторые из них, в том числе цинарин, также обладают детокс и антиоксидантными свойствами. Ингредиенты артишока стимулируют секрецию пищеварительных соков поджелудочной железы и тонкой кишки, предотвращают сокращения желчного пузыря, регулируют перистальтику толстой кишки, предотвращают запоры. Длительное лечение цинарином защищает от атеросклероза и предотвращает токсическое повреждение паренхимы печени, а вместе с силимарином может снизить риск стеатоза и цирроза печени.
Плоды расторопши - содержат силимарин, принадлежащий к флавонолигнанам, эфирное масло, гистамин и тирамин, а также бетаин. Они оказывают сильное антиоксидантное, противовоспалительное и противораковое действие, стабилизируют клеточные мембраны, защищают от повреждения ДНК. Они регулируют жировой обмен, мобилизуют жиры в организме, предотвращают ожирение печени и цирроз печени. Силимарин снижает уровень холестерина в крови, действует против диабета, расслабляет гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта. Помогает устранить симптомы несварения желудка, повышает переносимость жиров и белков. Стимулирует иммунную систему и поддерживает лечение аутоиммунных заболеваний.
Травяная смесь для печени.
Чай можно приготовить, смешав 50 г листьев крапивы, травы полевого хвоща, корня солодки, цветки ромашки, 30 г корня одуванчика. Настой готовят из 2 столовых ложек композиции на 0,5 л воды и пьют в дозе примерно 130 мл 3 раза в день.
Эффективные препараты печени
Когда появляются признаки дисфункции печени, вы можете обратиться к безрецептурным мерам в виде пищевых добавок. Они обычно содержат изолированные активные вещества из трав, таких как артишок и расторопша, а также их экстракты в различных формах. Стоит выбирать те, которые имеют стандартизированное содержание активных ингредиентов и, следовательно, гарантированный терапевтический эффект.
Препараты для печени содержат такие ингредиенты, как:
•Холин, фосфолипиды и лецитин - холин - это соединение, похожее на витамины, которое входит в состав фосфолипидов, в том числе полиненасыщенных жирных кислот. Фосфолипиды являются одним из компонентов лецитина. Эти вещества, используемые в добавках для печени, обычно получают из соевых бобов, рапса или семян подсолнечника. Холин поддерживает регенерацию клеток печени. Его роль заключается в эмульгировании жиров или расщеплении их на частицы, которые могут расщепляться с помощью пищеварительных ферментов.
•L-орнитин L-аспартат - это соединение, содержащее две аминокислоты, орнитин и аспарагин. Они поддерживают токсические процессы детоксикации аммиака и регенерации печени.
•Силимарин - это активное соединение, полученное из плодов расторопши.
•Цинарин - активное вещество из артишока.
•Дегидрохолевая кислота - это синтетическая желчная кислота, используемая при недостаточном производстве желчи.
•Витамины из группы В - необходимы для правильного обмена энергетических ингредиентов пищи. В добавках ниацин, фолиевая кислота, биотин и витамин B1, B5, B6 и B12.
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