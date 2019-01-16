Ученые обнаружили способ, который может улучшить переносимость химиотерапии

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Как передает BBC, эксперты Университета Калифорнии протестировали микроскопическую губку, располагаемую в вене. Ее задача - удалять из кровотока избыток препаратов химиотерапии после того, как лекарства произвели свой эффект на опухоль. Это позволяет избежать побочных реакций вроде тошноты и потери волос. На сегодняшний день подход опробовали на свиньях. На людях эксперименты могут быть проведены в ближайшие годы.Фильтр лекарств представляет собой элемент, производимый на трехмерном принтере. Это означает, что его можно напечатать, согласно индивидуальным параметрам человека. Центральная сетчатая часть имеет особое покрытие, которое абсорбирует лекарства, при этом не мешая кровотоку. Элемент эффективно улавливал доксорубицин, удаляя из кровотока примерно 64% препарата. Средство должно хорошо работать и с другими лекарствами, если правильно подобрать абсорбирующее покрытие.При этом препарат перманентно удерживается в фильтре - промывание в лабораторных условиях не смогло вымыть лекарство. Значит, обратно в кровь химиотерапевтический препарат не попадет. По словам ученых, фильтр необходимо имплантировать в ходе курса химиотерапии, а удалять его после окончания сессии. Каждый курс химиотерапии потребует новой имплантации.