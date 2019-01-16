Врачи назвали напиток, хорошо очищающий печень от токсинов

6 весомых причин ежедневно пить огуречную воду.Огуречная вода может стать любимым напитком всей вашей семьи.Она натуральная и полезная. Если вы находитесь в поиске альтернативы калорийным и вредным газировкам, то даже не сомневайтесь - вы видите перед собой достойный вариант.Эксперты рассказали о 6 доводах в пользу огуречной воды и предложили простой рецепт ее приготовления.Не забудьте, что если вы хотите, чтобы огуречная вода принесла ожидаемый эффект, пить её нужно как минимум 2-3 раза в неделю.Казалось бы, как просто - добавляем в воду огуречный сок и все. И благодаря этому у нас получается напиток, содержащий большое количество витаминов А и С.Также огуречная вода является богатым источником витамина Е - одного из самых мощных антиоксидантов, употребляемых в пищу. Благодаря ему вы очень скоро начнёте замечать удивительные перемены в вашем организме.Употребляя огуречную воду вы сможете предохранить клетки своего организма от агрессивных воздействий внешней среды, например, от загрязнённой атмосферы или табачного дыма. Не правда ли, просто?С другой стороны, огурцы содержат большое количество минералов и питательных микроэлементов, которые препятствуют тромбообразованию.Огуречная вода - отличное натуральное средство снижения артериального давления. Стоит иметь в виду это важное свойство этого напитка.Огурец предохраняет наш организм от обезвоживания и содержит рекомендуемую норму калия. Благодаря этому улучшается наше кровообращение и налаживается работа сердца.Также огуречная вода вызывает приятное ощущение расслабления в мышцах.Огурец способен быстро утолять голод. Рекомендуется пить огуречную воду на протяжении всего дня. Это позволит вам не только предохранить свой организм от обезвоживания, но и снизить аппетит.Если вы будете пить огуречную воду, вам будет гораздо легче продержаться без перекусов до следующего приёма пищи.Как мы уже говорили, огуречная вода позволяет поддерживать нашу кожу увлажнённой.Благодаря регулярному употреблению этого напитка наша кожа становится более гладкой и молодой. Также огуречная вода является идеальным средством для улучшения кровообращения и борьбы с задержкой жидкости.Благодаря высокому содержанию кремния огуречная вода помогает очищать наш организм от токсинов. Это позволяет предупредить появление акне и воспалительных процессов, которые вызываются накоплением токсинов.Вы можете быть уверены, что благодаря огуречной воде ваш организм очистится от токсинов и шлаков, а кожа останется здоровой и привлекательной.Огуречная вода эффективно очищает нашу печень и устраняет застойные явления в этом органе. Благодаря ей функции нашей печени улучшаются.Это обусловлено высоким содержанием в напитке витаминов А, В и С, а также таких минералов, как кальций, фосфор и калий.Эти вещества заботятся о клетках нашей печени и даже способны стимулировать их регенерацию.Таким образом, огуречная вода сделает печень крепкой и здоровой.Можно утверждать, что речь идёт о натуральном лекарстве, которое способно успокоить воспалительные процессы в нашей печени и снизить количество частиц жира в крови.Безусловно, для этого употребление огуречной воды должно сочетаться со здоровым питанием и физическими упражнениями. Этих трёх ключевых правил будет достаточно для заботы о здоровье печени.Благодаря высокому содержанию витамина С огуречная вода считается эффективным солнцезащитным средством.Из-за витамина С увеличивается производство коллагена. Это позволяет сохранить молодость нашей кожи и предохранить её от негативного воздействия солнечных лучей.Также этот напиток благотворно влияет на здоровье наших костей и ногтей и укрепляет нашу иммунную систему.- 1 огурец;- 1,5 литра воды;- сок 1/2 лимона;- 1 столовая ложка семян чиа (10 г.).Очистите огурец от кожуры и порежьте его на кусочки, чтобы облегчить перемешивание.Выжмите сок из половинки лимона.Добавьте все ингредиенты в блендер.Хорошо перемешайте.В результате у вас получится лёгкий напиток, который позволит восстановить естественный рН-баланс и снизить уровень кислотности.Вот и все, такое простое средство - огуречная вода - станет вашим любимым освежающим напитком, лёгким и полезным.