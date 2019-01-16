10 угроз для здоровья в 2019 году по версии ВОЗ

На первом месте среди угроз для здоровья людей - загрязнение воздуха. Об этом сообщили в ВОЗ, где былпредставлен перечень 10 главных опасных факторов, угрожающих здоровью в 2019 году.Согласно заключению экспертов ВОЗ, девять из каждых десяти человек ежедневно дышат грязным воздухом. Начиная с 2030 года, по всему миру начнется рост смертности, спровоцированный экологическим неблагополучием - число смертей будет увеличиваться на 250 тыс. ежегодно, отмечают специалисты организации.Диабет, рак и болезни сердечно-сосудистой системы – это второй по значимости фактор, угрожающий здоровью в 2019 году, не который приходится до 70% от всех смертей. Содействуют развитию данных заболеваний курение, отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем вредной едой, а также загрязнение воздуха.В ВОЗ считают, что в 2019 году может случиться столь массовая и столь суровая заболеваемость гриппом, что это скажется на здоровье миллионов. В пользу такого мнения говорят данные постоянного мониторинга циркуляции вируса гриппа, который организация ведет в 114 странах.Как следует из заключения специалистов ВОЗ, военные конфликты, засуха, голод, вынужденная миграция – это реальная угроза для здоровья 1,6 млрд человек, 22% всего населения мира.Резистентность опасных бактерий к антибиотикам, по версии ВОЗ, может вернуть нас в те времена, когда еще не было лекарств для лечения пневмонии, туберкулеза и сальмонеллеза. Сопротивляемость патогенных микроорганизмов к медпрепаратам растет из-за чрезмерного применения противомикробных лекарств, с тревогой констатируют ученые.В ВОЗ отмечают, что необходимо уделяют первостепенное внимание борьбе с вирусами Эбола, Зика, атипичной пневмонии и другими опасными возбудителями.Распространение ВИЧ – еще одна угроза здоровью сразу многих миллионов в 2019 году. Согласно данным, представленным в докладе ВОЗ в конце 2018 года, Россия стала лидером среди европейских стран по темпам заражения ВИЧ: среди россиян регистрируется самое большое количество новых случаев заражения.Эксперты организации констатируют, что вакцинация на сегодня – это очень эффективное с точки зрения шкалы «результат-затраты» медицинское средство, позволяя предотвращать ежегодно от двух до трех миллионов смертей. Однако негативное отношение части населения к вакцинам «угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями».Также пополнили список главных угроз для здоровья в 2019 году по версии ВОЗ лихорадка денге и слаборазвитая система первичной медицинской помощи.