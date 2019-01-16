Черника и брюссельская капуста помогают в борьбе с онкологическим заболеванием

Ученых из разных стран провели исследования относительно влияния рациона на профилактику тяжелых заболеваний. В прессе появился перечень продуктов питания, наиболее успешных в предотвращении онкозаболеваний.Международная группа ученых составила список даров природы, самых эффективных для борьбы с раковыми опухолями. Самым полезным овощем оказалась брюссельская капуста, а наиболее успешной в царстве ягод и фруктов названа черника. В СМИ и ранее публиковались материалы об исследовании антиканцерогенных свойств продуктов. Сейчас же статья, основанная на данных датских, финских и британских ученых, обозначили наиболее полезные из них. Эксперты рассчитали наиболее приемлемую ежедневную дозу, которая поможет избежать опасности.Так, всего 100-граммовая порция капусты послужит хорошей онкологии предстательной железы и легких. Одно из главных преимуществ брюссельской капусты является высокая степень содержания натрия, фосфора, железа и кальция. Благодаря сульфорафану происходит очищение от шлаков и токсинов, увеличиваются защитные функции организма.Давно известно, что блюда с черникой и просто употребление ягоды на десерт ограждает от проблем с глазами. Кроме того, концентрация антиоксидантных веществ в ней служит защитой от клеточного повреждения. А пигменты, придающие черной ягоде ее насыщенную окраску, предупреждает возрастные изменения органов зрения. Благодаря же наличию эллагиновой кислоты кровеносные сосуды не могут питать опухоль, прорастая в нее, а значит, распространение раковых клеток становится невозможным.Кроме того, экспертами даны высокие оценки в противостоянии раку имбирю, зеленому чаю, вину, апельсинам и ряду других продуктов питания.