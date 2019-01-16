Картофель поможет избавиться от морщин и пигментных пятен на лице

Внешний вид - это очень важно для каждой женщины, поэтому коже лица необходимо уделять особое внимание. С возрастом начинают проявляться различные изменения с которыми, часто бывает довольно трудно бороться. Существует много средств, которые можно найти на полках магазинов по довольно дорогой цене, но это не всегда может гарантировать качество и нужный эффект. Специалисты рекомендуют попробовать картофель, как средство против морщин и пигментных пятен. Здоровая кожа лица - это залог красоты и хорошего внешнего вида.Современный ритм жизни и многие негативные факторы в первую очередь сказываются на здоровье кожи, среди них можно выделить: проживание в неблагоприятных экологических районах, использование различных химических веществ, постоянные стрессы, неправильный распорядок дня и частое воздействие солнца. Все это оставляет след на коже лица в буквальном смысле и может вызывать различные заболевания. Для того, чтобы минимизировать негативное воздействие и оздоровить кожу можно использовать натуральные средства, в частности картофель. Косметологи предлагают попробовать 2 наиболее эффективных рецепта использование, которых поможет бороться с неглубокими морщинами и пигментными пятнами.Для того, чтобы приготовить первую маску необходимо взять сырой картофель и натереть на терке, примерно должно получиться 2 столовых ложки, 1 чайную ложку свежего лимонного сока и немного сметаны или растительного масла. Все эти ингредиенты нужно тщательно смешать и нанести на предварительно очищенную кожу лица и подождать 20 мин. Затем смыть маску теплой водой и избегать солнечных лучей, лучше всего делать эту процедуру вечером.Для приготовления второй маски понадобится: белок 1 куриного яйца и 1 столовая ложка натертого картофеля. Белок необходимо взбить и затем добавить туда картофель, после чего маску можно наносить на лица. Через 15 мин нужно все смыть теплой водой.