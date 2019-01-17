7 популярных мифов о бесплодии

Каждая пятая супружеская пара в нашей стране сталкивается с бесплодием в том или ином его проявлении. Эксперты в области лечения этого расстройства разоблачили 7 наиболее популярных мифов.Миф 1. Нужно всего лишь расслабиться. Действительно, релаксация позволяет снизить уровень стресса, связанный с бесплодием, но само по себе это расстройство не является чисто психологическим. Бесплодие - это медицинская проблема, связанная с физиологическими сбоями репродуктивного здоровья. И одним позитивным мышлением или продолжительным отпуском ситуацию не исправишь.Миф 2. Нужно чаще пробовать. Приблизительно 50% пар, которые проходят через лечение бесплодия, добиваются успеха. Именно поэтому не стоит верить в то, что причина бесплодия – всего-лишь недостаточные попытки, которые предпринимают партнеры в постели. Подобного рода миф просто деморализует мужчин и женщин, которые могли бы обратиться за другими методами лечения.Миф 3. Бесплодие - проблема женщин. Принято считать, что от бесплодия страдают только женщины, на самом деле, проблема распространена в равных пропорциях среди представителей обоего пола.Миф 4. Возраст вызывает женское бесплодие, но не мужское. В возрасте от 32 до 37 лет фертильность женщины снижается на 50%, но возраст влияет не только на прекрасный пол. Мужская фертильность тоже снижается с возрастом, особенно после 40 лет, хотя, конечно, мужчины не сталкиваются с климаксом.Миф 5. Если у вас уже есть ребёнок, то бесплодие вам не грозит. Статистика показывает, что приблизительно 30% случаев бесплодия фиксируется в семьях, где уже имеется один ребёнок. Даже если у вас есть несколько детей, вы всё равно можете столкнуться с этим расстройством.Миф 6. Здоровье не влияет на фертильность. На самом деле, одим из самых главных факторов, влияющих на фертильность, является здоровья. И есть человек ведёт здоровый образ жизни, то вероятность развития бесплодия у него намного ниже, чем когда он следует каким-либо вредным привычкам, имеет лишний вес, не высыпается и не уделяет внимания спорту.Миф 7. Всякое лечение бесплодия одинаково. В реальности, причины бесплодия бывают самыми разными, и после того, как их удаётся установить, специалисты намечают методы лечения. К каждой семейной паре в клиниках по лечению бесплодия подходят, как правило, строго индивидуально.