Для наилучшего похудения диету нужно прерывать

Исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) задались вопросом, как худеть быстрее всего. Для этого они собрали 88 женщин, страдающих избыточным весом. Все участницы имели индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне 25-40.Участницам было предложено три подхода к похудению. Первый — потреблять 70 % калорий от количества, необходимого для сохранения веса. Второй — питаться как и раньше, но устраивать разгрузочные дни с полным голоданием. И третий — чередовать диету с днями полного голодания. Сам по себе рацион представлял собой типичное для австралийцев сочетание БЖУ — 35 % жира, 15 % белка и 50 % углеводов.Идея ученых заключалась в следующем. Известно, что для похудения необходимо меньше есть, но у большинства людей при этом происходят пищевые срывы с опустошением холодильника и значительным перееданием. Но что если предупредить возникновение такой ситуации и отказаться от уменьшенных порций, а вместо этого периодически не есть совсем ничего? Заодно возник вопрос, а что будет, если сочетать оба метода?В данном эксперименте «голодание» представляло собой два дня в неделю. когда был разрешен только легкий завтрак. Интересно, что такая стратегия, применяемая в течение 10 недель, дала более существенное похудение, чем 70 %-ная диета в течение того же срока.И, конечно же, закономерно, что чемпионками по борьбе с килограммами стали те женщины, которые голодали, а в остальное время уменьшали свои порции. Они также добились и наибольшего улучшения маркеров сердечного здоровья. Заодно выяснилось, что этот подход в значительной мере предупреждает пищевые срывы. Возвращение к умеренной еде после голодания давало такой же психологический эффект, как и обжорство после периода ограничения калорий.