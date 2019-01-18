Утро понедельника больше не является самым опасным для сердца

Тяжёлый понедельник больше не является самым опасным днём недели в плане болезней сердца. Исследование показало, что из-за устойчивого и постоянно высокого уровня стресса каждый день недели грозит инфарктами и инсультами.Длительное время ученые называли утро понедельника самым опасным днём в плане риска остановки сердца. И вот теперь новое исследование ученых из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе показало, что угроза остановки сердца для американцев одинаково актуальна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Другими словами, сердце современного человека почти с одинаковой вероятностью может остановиться в любое время, поскольку современная жизнь насыщена стрессом и прочими опасными для работы сердца факторами.Ранее наука предполагала, что утром в понедельник человеческое сердце отказывает чаще всего именно из-за максимально высокого уровня стресса в начале рабочей недели. Он вызывает биологические изменения, оказывающие тяжелейшую нагрузку на сердце. Но сегодня люди бомбардируются деловыми письмами по электронной почте и сообщениями в круглосуточном режиме, у них просто не бывает дней, когда уровень стресса ниже. Таковы результаты наблюдений более чем за 1 500 взрослыми пациентами, которые столкнулись с внезапной остановкой сердца в период с 2012 по 2014 годы.При этом наблюдения показали, что чаще всего остановка сердца происходила в дневное время - 32% случаев. Приблизительно 28% эпизодов случились утром от 6 до 12 часов, а 27% - вечером. Лишь 13,9% пациентов перенесли остановку сердца в ночное и раннее утреннее время - в промежуток от полуночи до 6:00 утра. Всё это опровергает устойчивое предположение о том, что утром в понедельник наши сердца подвергаются самый большой опасности. Отметим, что каждый год в США происходит 357 000 случаев внезапной остановки сердца. К сожалению, от 70% до 90% пациентов умирают ещё до того, как их успевают доставить в больницу.