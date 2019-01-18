Упражнения при плоскостопии признаны бесполезными

Многие помнят рекомендации, что при плоскостопии нужно непременно ходить босиком, желательно по песку, траве или гальке. Предполагается, что стопа при этом стопа будет сокращаться от непривычных прикосновений и тем самым ее мышцы возьмут на себя дополнительную работу.На этом же основан эффект таких известных упражнений, как хождение на вывернутых стопах, собирание ткани пальцами ног, ножное катание мячика и др. До сих пор нас уверяют, что укрепленные мышцы будут эффективнее поддерживать свод.При этом как ни парадоксально, врачи и сами знают, что вылечить или даже просто остановить развитие плоскостопия тренировками стопы едва ли возможно. Порой все списывается на лень пациентов, которые занимаются нерегулярно или вовсе бросают. Но тогда должны существовать те самые упорные счастливчики, которые смогли — однако их тоже не видно.Специалисты из Эксетерского университета нашли разгадку. Эти ученые буквально сделали шаг вперед в понимании эволюции человеческих ног. Они задались целью найти прямые доказательства того, поддерживают ли подошвенные мышцы (ПМ) арку стопы или нет, и нашли то, что искали.На современном этапе развития науки сделать это было проще простого. Исследователи просто сравнили движение стопы и нижней конечности в целом «с» и «без» нейронов, которые предотвращают сокращение подошвенных мышц. Иначе говоря, ученые захотели проверить, что случится, если вывести из игры то самое сокращение мышц, которое является краеугольным камнем рекомендаций по самотерапии плоскостопия.Очень скоро выяснилось, что во время контакта с землей при ходьбе и беге в обоих вариантах жесткость свода стопы не изменялась. Это показывает, что вклад подошвенных мышц в поддержание опоры свода минимален. Тем не менее, роль ПМ была очевидной — с заблокированными подошвенными мышцами дистальные суставы стопы не смогли обеспечить нормальное отталкивание от земли.Исследователи резюмировали: подошвенные мышцы не имеют значения для поддержки свода стопы, но они максимально важны для нормального отталкивания от земли и продвижения вперед при ходьбе и беге.