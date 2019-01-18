Названо самое слабое место рака

Специалисты решили обратиться к новому методу.Опухолевые клетки могут обращаться к маскировке, позволяющей им свободно распространяться по организму человека. Группа исследователей из Университета Калифорнии нашла способ, как заблокировать этот камуфляж.Доктор Давид Руджеро, возглавивший коллектив ученых, утверждает, что некоторые зараженные клетки содержат белок, который делает их невидимыми для иммунной системы. "Опухолевые клетки продуцируют специфические белки, которые важны для их роста. Одним из них является белок PD-L1, который делает раковые клетки невидимыми во время атаки иммунной системы", - пояснил он.Их предшественники создали препарат, уничтожающий эти защитные вещества. Иммунная система вовремя реагировала на появление опухоли и препятствовала ее развитию. Однако до сих пор оставалось неизвестным, может ли это лекарство помочь при лечении тяжелых форм онкологии.Тогда специалисты решили обратиться к новому методу. Они разработали соединение, которое может блокировать производство этих белков. Ученые уже провели успешный эксперимент на грызунах. Авторы исследования уверены, что такой подход будет эффективным при лечении рака печени, легких, толстой кишки и лимфомы.