Названы эффективные натуральные средства от "синяков" под глазами

Появление синяков под глазами может быть связано со многими проблемами, но факт остается фактом: синюшные мешки на лице выглядят совершенно непривлекательно и жутко портят настроение.Как избавиться от синяков под глазами при помощи народных средств и косметики, узнайте в нашей статье.Среди основных причин можно назвать переутомление, недосыпание, стрессы, слезы, неправильное питание, генетическую предрасположенность, пигментацию, возрастные изменения, аллергическую реакцию, гематомы, проблемы со здоровьем, в частности, с печенью и почками. Если же темные круги под глазами возникают достаточно часто, стоит обратиться к врачу. Ведь все, что происходит в организме, прежде всего, отображается на коже лица.Ненадолго приложите к темным кругам под глазами кубики льда с настоем измельченной мяты, завернутые в салфетку. Мята в сочетании с холодом окажет быстрое действие на синяки.Два охлажденных кружочка свежего огурца способна творить чудеса с нашими глазами. В нем содержатся ферменты и вяжущие вещества, которые убирают воспаление и подтягивают кожу.Для профилактики утренних синяков под глазами перед сном нанесите тонкий слой миндального масла под глазами, а утром смойте его прохладной водой. Так вы подпитаете и увлажните нежную кожу возле глаз. А содержащиеся в нем витамины E и K снизят пигментацию и уберут воспаление.Используйте чайную заварку для теплых компрессов – она неплохо убирает синяки под глазами.Более длительный процесс борьбы с синяками – чистка печени. Для этого исключите из своего рациона жирную, острую, копченую пищу и алкоголь – улучшение будет заметным уже на третий день.Займитесь нормализацией своего режима. Старайтесь вовремя ложиться спать и отдыхать хотя бы семь часов в сутки.