6 продуктов, которые вызывают привыкание

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Ученые подтверждают: некоторыми продуктами сложно насытиться, и у человека может вырабатываться привыкание. Они назвали продукты, которые особенно легко вызывают привыкание, и объяснили, почему это происходит.По словам экспертов, самое сильное привыкание вызывают продукты, которые особенно активно стимулируют мозг синтезировать дофамин. Дофамин – гормон удовольствия. Его более интенсивной выработке способствуют продукты с высоким содержанием сахара, соли, жира, или всех этих компонентов вместе. Они же, соответственно, вызывают самое сильное привыкание.Шоколад. Чем больше ешь, тем больше хочется. Это именно про шоколад. Данный продукт, помимо дофамина, побуждает мозг к более активной выработке окситоцина, который улучшает самочувствие, - и каждый новый кусочек усиливает эффект. Зависимость от шоколада – одна из сильнейших среди пищевых.Сыр. По словам ученых, в сыре содержится вещество под казоморфин, которое влияет на выработку гормонов удовольствия. Плюс в нем много соли и жира. По данным исследования Мичиганского университета, такое блюдо, как пицца вызывает наибольшую зависимость по сравнению с другими блюдами – в ней присутствует сочетание целого ряда компонентов, провоцирующих привыкание, - соленый сыр, углеводное тесто и сахар в томатном соусе.Снэки. К ним относятся чипсы, сухарики, хлебная соломка, крекеры и прочие изделия, которыми обычно сопровождается просмотр кино. Все эти продукты – богатые источники простых углеводах, ведущих к быстрому высвобождению глюкозы. Она быстро расходуется, и в результате потребность в продуктах, восполняющих ее, возникает так же быстро.Газированные напитки. В них таится опасное в плане возможного привыкания сочетание веществ – сахара и кофеина. Они стимулируют синтез дофамина и тонизируют. Поняв, как просто можно получить подобный допинг, организм быстро привыкнет и начнет «просить» газировку.Картофель фри. Его употребление вызывает волну приятных ощущений – так рецепторы мозга откликаются на вещества в картошке фри, к которым они очень чувствительны. В частности, на жир, соль и углеводы.Мороженое. Сочетание сахара, сливок и молока в этом продукте дают кремовую текстуру, которая действует на мозг как сильнейшее вещество, вызывающее зависимость поведение. Привыкнув к повышенным дозам сахара, организм сделает так, чтобы человек чувствовал себя дискомфортно при попытках есть меньше сладкого и искал новую дозу.