В болезнях моего сердца прошу винить горло

Так ли безобидна легкая боль в горле? Вспомните, как часто вы, махнув рукой на болезненность при глотании, першение или ощущение инородного тела в горле, отправлялись на работу, решив, что «само пройдет».А между тем, если ничего не делать, банальную боль в горле может сменить тонзиллит, воспаление миндалин, что чревато множеством осложнений, самыми грозными из которых являются осложнения на сердце и сосуды. Не вылеченный тонзиллит грозит перейти в хронический, и тогда – прощай, здоровье. При наличии хронического тонзиллита в лакунах миндалин скапливается большое количество гноя, состоящего из погибших микробов, белых кровяных телец – лейкоцитов и других клеток. В гнойном содержимом лакун размножаются болезнетворные микробы. Продукты жизнедеятельности микробов из миндалин попадают в кровь и приводят к развитию интоксикации, которая проявляется утомляемостью, болями в мышцах и суставах, головными болями, повышением температуры. Миндалины превращаются в хранилище инфекционных агентов, откуда они могут распространяться по организму и стать причиной воспалительных процессов. Так формируется порочный круг заболевания.Хронический тонзиллит опасен осложнениями, связанными с распространением инфекции по всему организму. Чаще всего, мишенью для токсинов становится сердце, а также суставы. И тогда человек становится постоянным пациентом врача ревматолога и кардиолога. Кроме того, пострадать может не только сердце, но и другие органы – например, почки.Неправильное лечение при первых симптомах простуды, сопровождающейся болью в горле может стать роковой ошибкой. Разнообразные порошки с жаропонижающим и сосудорасширяющим действием для устранения заложенности, применяемые в качестве первой помощи, «чтобы не разболеться» не помогут ликвидировать основную причину – инфекцию.Но и средства от инфекций горла нужно выбирать с умом: обычные антисептики в виде леденцов не действуют на вирусы, а ведь в большинстве случаев возбудителями инфекции являются именно они! Вместо того, чтобы уничтожать вирусы, такие препараты воздействуют на собственную микрофлору полости рта и горла, нанося ей невосполнимый ущерб. Даже одна пастилка или леденец «со вкусом меда и лимона» не так уж безобидны – уже после первого использования они могут значительно снизить местный иммунитет слизистой, что в дальнейшем приведет к повторным воспалениям горла, способствуя хронизации процесса.Современные рекомендации по лечению инфекций горла предлагают использовать средства на основе естественных для организма человека компонентов, способные устранять возбудителей инфекций, причем как бактерии, так и вирусы и грибы, при этом сохраняя естественную микрофлору полости рта. Таких средств в аптеке представлено не так уж и много: как правило выбор ограничен одним препаратом Лизобакт от боснийской компании Босналек. Его основное действующее вещество - фермент лизоцим. Он обладает свойствами, сходными с собственным лизоцимом организма человека и является одним из важнейших компонентов местного иммунитета. Лизобакт восполняет дефицит лизоцима, помогает устранить инфекцию и повысить местный иммунитет полости рта. При этом полезная микрофлора не нарушается. Также в этом препарате содержится витамин B6, который способствует заживлению слизистой оболочки полости рта. Поэтому Лизобакт можно применять еще и для лечения стоматита - болезненных язвочек в полости рта, а также гингивита - воспаления десен. Благодаря доказанной безопасности компонентов, Лизобакт можно применять беременным и кормящим женщинам, а также детям с трех лет. Это оптимальный вариант, который позволит купировать развитие инфекции и предотвратить превращение процесса в хронический.Поэтому, если вы задумываетесь о том, как сохранить здоровье сердца и сосудов, суставов и других органов, позаботьтесь о горле в первую очередь!