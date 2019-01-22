Есть шанс сохранить ясный ум даже при деградации мозга

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Сегодня активно распространяется точка зрения, что здоровый образ жизни нужно вести до самой старости — физические нагрузки, правильное питание, ментальная гимнастика должны быть нормой на всем протяжении жизни. Кто-то смотрит на это скептически, мол, все равно юного состояния здоровья уже не вернуть, так незачем и пытаться. Однако даже те, кто готов мириться с возрастной потерей силы, ловкости, гибкости ума и жизненного тонуса, вряд ли добровольно согласятся с наступлением деменции.Между тем, ученые готовы сообщить сразу две новости. Первая новость заключается в том, что наступления деменции можно избежать или, по крайней мере, значительно его отсрочить. А вторая, — что так или иначе заниматься собой все-таки придется. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Neurology, показывает, что старческая немощь делает пожилых людей куда более склонными к деменции при болезни Альцгеймера по сравнению с их более крепкими ровесниками.Ученые из Университета Дэлхаузи (Канада) в 1997 году начали исследование с участием 456 пожилых мужчин и женщин из проекта Rush Memory and Aging. Все эти люди выразили согласие посмертно пожертвовать свой мозг науке. Каждый год до самой смерти участники получали нейропсихологические и клинические оценки, которые были основаны на детальном когнитивном тестировании и неврологических обследованиях. В частности, специалистов интересовал диагноз болезни Альцгеймера и степень тяжести связанной с ним деменции.В рамках исследования специалисты разработали так называемый «индекс немощи», используя комбинацию 41 составляющей здоровья (например, уровень жизненного тонуса, проблемы с суставами и сердцем, остеопороз, подвижность, бытовое самообслуживание) и оценивали всех участников по этому показателю. После смерти каждого из испытуемых ученые оценивали содержание в их мозге амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, чтобы оценить уровень нейродегенеративных изменений, связанных с болезнью Альцгеймера.Анализ показал, что после поправки на возраст, пол, образование, перенесенные и наличествующие заболевания, все равно сохраняется определенная зависимость: «индекс немощи» и изменения мозга вносят равный вклад в состояние деменции.Даже при серьезной деградации мозга более крепкие люди проявляли очень незначительные симптомы деменции (когнитивное и функциональное снижение) или не имели их вовсе. В то же время даже при слабых нейродегенеративных изменениях немощные старики имели выраженные симптомы деменции, связанной с болезнью Альцгеймера.По словам исследователей, учитывая, что старческая слабость потенциально обратима, вполне возможно, что риск развития слабоумия также можно обратить вспять. Интересно, что существуют и другие исследования, косвенно подтверждающие это предположение.