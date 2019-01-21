Почему необходимо есть апельсиновую кожуру?

При помощи апельсиновой кожуры можно с легкостью избавиться от темных пятен и других дефектов кожи, говорят эксперты. Кожура действует как естественный отбеливатель, помогая улучшить тон вашей кожи.Более того, она поддерживает эластичность, предотвращает тусклость и возвращает природное сияние эпидермису. А еще, компоненты, присутствующие в апельсиновой кожуре защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолета.О других свойствах этого продукта читайте ниже:Мощные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в апельсиновых корках, активно борются со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки кожи и ускоряют появление морщин и дряблой кожи.Будучи слегка абразивным по природе, порошок из апельсиновых корок может работать в качестве отшелушивающего средства, удаляющего грязь, черные точки и омертвевшие клетки с кожи. Все это помогает предотвратить появление камедонов и угревой сыпи.Свежая кожура апельсина помогает устранить желтый налет на зубах. Дело в том, что в апельсиновых корках присутствует известно вещество D-лимонен, избавляющее эмаль от желтых пятен, вызванных злоупотреблением кофе и курением. Для отбеливания зубов просто потрите зубную эмаль свежей апельсиновой коркой в течение 2-3 минут, после чего прополощите рот теплой водой.Происходит это благодаря тому же витамину C, который является мощным антиоксидантом, а значит, способствует сжиганию жира. Чтобы успешно бороться с лишними килограммами, вместо привычного кофе и газированных напитков употребляйте напиток на основе апельсиновых корок.Употребление апельсиновых корок может помочь снижению уровня липопротеинов низкой плотности в организме, а значит, избавляет от «плохого» холестерина, предупреждая проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы.Запах цитрусовых способствует улучшению настроения, поднятию эмоционального тонуса. Для этого достаточно в фруктовую вазу с апельсинами или апельсиновыми корками разместить в жилой комнате или гостиной, а еще лучше в спальне, в этом случае пробуждение в хорошем настроении вам обеспечено.