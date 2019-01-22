Почему при гриппе нельзя сбивать температуру?

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Сбивать температуру при гриппе – не такая хорошая идея, как многим может показаться. Как утверждают канадские ученые, искусственное снижение температуры при гриппе мешает выздоровлению, содействуя более затяжному характеру заболевания.Попробуем разобраться, почему.Еще в 70-е годы ученые выяснили, что естественное повышение температуры тела при инфекции является нормальной реакцией иммунной системы, направленной на подавление размножения вируса: при высокой температуре вирусы не могут нормально размножаться и распространяться.Если температуру сбивать с помощью жаропонижающих средств, среда в организме станет более удобной для размножения вирусов. Таким образом, болезнь, скорее всего, продлится дольше.По словам ученых, искусственное снижение температуры приводит к дополнительному распространению инфекции и способствует увеличению числа смертельных случаев в человеческой популяции вследствие нарушения естественного механизма подавления вируса гриппа.Согласно их расчетам, искусственное снижение температуры тела приводит приблизительно к одному проценту дополнительных случаев заболевания. Если грипп вызывается высоказаразным новый штаммом, то использование жаропонижающих средств ведет к повышению не только заболеваемости, но и летальных исходов.Отметим, что сбивать температуру во избежание дополнительных проблем рекомендуется только если поднимается выше 38.5 градусов по Цельсию.