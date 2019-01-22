Почему при гриппе нельзя сбивать температуру?
Попробуем разобраться, почему.
Еще в 70-е годы ученые выяснили, что естественное повышение температуры тела при инфекции является нормальной реакцией иммунной системы, направленной на подавление размножения вируса: при высокой температуре вирусы не могут нормально размножаться и распространяться.
Если температуру сбивать с помощью жаропонижающих средств, среда в организме станет более удобной для размножения вирусов. Таким образом, болезнь, скорее всего, продлится дольше.
По словам ученых, искусственное снижение температуры приводит к дополнительному распространению инфекции и способствует увеличению числа смертельных случаев в человеческой популяции вследствие нарушения естественного механизма подавления вируса гриппа.
Согласно их расчетам, искусственное снижение температуры тела приводит приблизительно к одному проценту дополнительных случаев заболевания. Если грипп вызывается высоказаразным новый штаммом, то использование жаропонижающих средств ведет к повышению не только заболеваемости, но и летальных исходов.
Отметим, что сбивать температуру во избежание дополнительных проблем рекомендуется только если поднимается выше 38.5 градусов по Цельсию.
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https://med.news.am - Добавил stefan в категорию Инфекционные болезни
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