Иммунотерапия рака: теперь без Т-клеток

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Макрофаги — это особые иммунные клетки, способные пожирать патогенные бактерии, останки погибших клеток и другие чужеродные или токсичные для организма частицы. Теоретически они могли бы поглощать и раковые клетки.Могли бы, вот только рак умен и коварен, в итоге грозных стражей иммунитета он легко обводит вокруг пальца. Прямо как в сказочном сюжете — опухоли экспрессируют сигнал, называемый CD47, который погружает макрофаги в глубокий сон и дает раку беспрепятственно пройти мимо ловушки.Логично было ингибировать усыпляющий бдительность сигнал CD47, что ученые из онкологического центра при Пенсильванском университете собственно и пытались сделать. Вот только рак не был бы раком, если б все было так просто. Подавления CD47 оказалось совершенно недостаточно, чтобы убедить макрофаги атаковать опухоль.Но ученые все же смогли. Они использовали не один, а сразу два сигнала. Первый сигнал активировал макрофаги с помощью CpG, агониста toll-подобных рецепторов, которые активируют иммунные клеточные ответы. А после этого было применено ингибирование CD47.Команда исследователей обнаружила, что уже первый сигнал быстро индуцировал сокращение опухолей и продлевал выживание мышей даже без потребности в Т-клетках. Еще неожиданнее было то, что активированные макрофаги оказались способны питаться раковыми клетками даже в присутствии высоких уровней CD47.Чтобы понять молекулярную основу этого феномена, команда проследила метаболическую активность макрофагов и определила, что активированные макрофаги начали использовать глутамин и глюкозу, чтобы поддержать энергию, необходимую им для поедания раковых клеток. Ученые доказали, что именно метаболизм в конечном итоге позволил макрофагам подавлять сигналы, идущие от раковых клеток и усыпляющие бдительность.Интересно, что препараты, которые могут влиять на метаболизм макрофагов уже существуют и активно используются. Это в первую очередь лекарства для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как эти лекарства могут влиять на иммунотерапию рака пока никто не знает. Но это означает лишь то, что впереди новые эксперименты.