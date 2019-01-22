Как взбодриться без кофеина?

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Врач Виктория Савицкая дала рекомендации о том, как не дать себе впасть в сонливое состояние в течение рабочего дня.Такие соки прекрасно помогают взбодриться без употребления кофеина.«Натуральный апельсиновый сок насыщен витамином С, который наполняет организм энергией, а запах апельсина, лайма и лимона стимулирует мозговую деятельность», - сообщила Савицкая.Одной из основных причин сонливости является обезвоживание организма. В течение дня нужно обязательно пить воду – хотя бы по несколько глотков. Ставьте на рабочий стол стакан с водой, так или иначе будете от него отпивать, одновременно вырабатывая полезную привычку.Ягоды - это натуральные стимуляторы мозговой активности, это связано с высоким уровнем содержания в них веществ-антиоксидантов. Особенно хороши для обретения бодрости и борьбы с сонливостью темные ягоды – черника, смородина, вишня. Они вполне способны заменить в этом плане кофеин.Их употребление бодрит и придает сил подобно чашке кофе, хотя в яблоках и нет кофеина. Эффект повышения работоспособности отчасти связан с действием фруктозы, отчасти - с хрустящей структурой яблок и шумом, производимым при их жевания. Пробуждающий эффект свойствен и аромату яблок.