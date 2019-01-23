Как просмотр агрессивных фильмов влияет на психологию детей?

Многие уверены, что фильмы со сценами насилия провоцируют агрессивное поведение. Однако последнее исследование говорит, что это не так.

Ученые из Stetson University провели любопытное исследование, в ходе которого оценивали степень жестокости в подростковых фильмах (рейтинг - PG-13 - до 13 лет просмотр нежелателен). Оказалось, с 1985 года и по 2015 год в фильмах с этим рейтингом появилось больше сцен насилия, однако показатели убийств и фактов агрессивного поведения за это время снизились.

По словам ученых, может показаться, что дети могут захотеть воссоздать увиденное в кино. Однако на практике игра не перерастает в настоящее насилие, издевательства и нападения.

Правда, с этим выводом не согласен Дэн Ромер, руководитель Института подростковой коммуникации Университета Пенсильвании. По его словам, собранные данные не позволяют сделать адекватные выводы о том, как просмотр агрессивных фильмов влияет на поведение детей и подростков.

С другой стороны, давно известно, что насилие в медиа производит эффект снижения чувствительности к насилию в принципе. То есть зрители просто перестают акцентировать на нем внимание. В целом такого рода контент учит ребенка тому, что мир более агрессивен, чем это есть на самом деле. И, кстати, большинство детей, отмечают независимые эксперты, реагируют страхом, а не агрессией.
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