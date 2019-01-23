Медики рассказали о вреде повторного кипячения воды

Воду рекомендуется кипятить только один раз.Общеизвестно, что кипячение повышает безопасность воды в плане возможного риска подхватить инфекцию из-за присутствующих в ней микроорганизмов. Однако кипячение меняет состав воды, и для приготовления того же чая специалисты советуют не кипятить воду повторно.Так, по словам академика Юрия Рахманина, утверждает, что, прокипятив воду, вы, в первую очередь, из воды при кипячении улетучиваются вещества, в том числе кислород. По этой причине нельзя повторно кипятить воду для чая – предпочтение следует отдать свежей воду, в которой много минеральных компонентов и кислорода, а, значит, больше шансов, что какая-то их часть сохранится после кипения. В воде, которая кипятилась повторно, не остается «ничего живого».Мнения о том, что воду нельзя кипятить повторно, придерживается и американский физиолог Брэнда Дэйви из Политехнического университета Вирджинии. По ее словам кипячение воды необходимо, поскольку оно уничтожает болезнетворные бактерии. Повторное кипячение воды, считает ученый, безвредно, только если изначально она была чистейшей. Но, как правило, вода, которой пользуются миллионы людей на планете, так или иначе имеет в себе какие примеси.«Повторное кипячение меняет структуру воды – в силу активного выпаривания жидкости в ее остатках повышается концентрация солей, минеральных и других веществ, что само по себе может нанести вред здоровью», - поделилась мнением Брэнда Дэйви.В пользу такой теории говорят и данные, полученные учеными Гарвардского университета, которые проанализировали результаты 27 исследований. В итоге специалисты резюмировали, что повторное кипячение воды содействует увеличению концентрации содержащихся в ней фторида, мышьяка, нитратов.Кроме того, водопроводная вода, употребляемая людьми, содержит в себе хлор. Ряд научных специалистов высказываются о том, что при длительном кипячении хлор может вступает в реакцию с компонентами других веществ в воде и образовывать опасные для организма соединения.