Врачи назвали эффективный продукт для очищения кишечника

Медики рассказали об уникальных свойствах семян льна.Установлено, что очищение организма семенами льна полезно для здоровья.Однако нужно знать, какие выбирать семена, уметь их измельчать, знать, как их употреблять и правильно хранить.Свойства семян льнаСуществует два вида семян льна: коричневые и золотистые. Это два разных вида, но нет существенной разницы в питательном отношении между этими двумя сортами. Семена льна используют для решения различных проблем со здоровьем, чаще всего они эффективно очищают кишечник и сжигают жир.Как известно кишечник выводит фекалии и паразитов из организма. Проблема в том, что не всегда выведение происходит полностью, и остатки скапливаются в организме. Это может привести к различным заболеваниям, в основном по причине токсинов, которые содержатся в остатках и загрязняют кровь. Среди таких проблем: запор, диабет, повышенный метаболизм, заболевания почек и печени, проблемы со слухом и зрением, артрит, рак, отсутствие роста волос и ногтей, бледная и безжизненная кожа.Лен – это антиканцерогенный продукт, который обладает способностью блокировать эстрогены, оказывая стимулирующий эффект на этот гормон. Семена льна содержат вещество, которое регулирует давление и артериальную функцию, улучшая метаболизацию жиров, энергии и кальция.Кому полезноС другой стороны, семена льна содержат большое количество диетической клетчатки. Семена льна способствуют похудению, сокращают уровень холестерина и предотвращают возникновение запора. И это еще не все. Лен уменьшает риск заболевания раком толстой кишки, молочных желез, простаты и легких. Семена льна оказывают также положительный эффект при следующих заболеваниях и состояниях:стресс;диабет;удержание воды;проблемы с выработкой спермы;аллергия;депрессия;проблемы со зрением.Для очищения организма необходимо принимать семена или муку льна в течение трех недель. Это лечение полностью очищает кишечник, выводя все слизистые выделения, фекалии и паразиты, не нарушая при этом микрофлору кишечника.Очищение оказывает положительный эффект на регуляцию метаболизации липидов. Мука из семян льна легко усваивается организмом и способствует выведению токсинов из организма, снижает уровень холестерина, жиров и сахара в крови. Очищение кишечника при помощи семян льна рекомендуется людям, которые страдают:воспалением желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей;язвой желудка, гастритом, колитом или язвой двенадцатиперстной кишки;заболеваниями или инфекцией мочевых путей, пиелонефритом и циститом;чрезмерным весом или проблемами метаболизации липидов.Как приниматьНа протяжении трех недель вместо обычного завтрака принимайте следующую пищу:первая неделя: ложка муки из семян льна и 100 мл кефира;вторая неделя: две ложки муки из семян льна и 100 мл кефира;третья неделя: три ложки муки из семян льна и 100 мл кефира.В течение дня рекомендуется употреблять здоровую пищу. Лучше всего подойдут сырые овощи и фрукты, цельные зерна, минеральная вода и сухофрукты. Если у вас не будет под рукой кефира можно использовать натуральный йогурт. Пейте2 лкефира в день.Кефир – это натуральный пробиотик с сильными диетическими свойствами, который восстанавливает флору кишечника и регулирует прохождение пищи. Вы добьетесь лучших результатов, если будете пить воду с медом. Эту процедуру очищения кишечника можно проводить один раз в год.Для похуденияСуществует еще один рецепт для похудения и очищения кишечника. Закипятите стакан воды и ложку семян льна. Как только вода станет вязкой, смесь готова. Процедите ее и пейте перед завтраком. Лучше готовить новую порцию каждый день. Вы будете ходить в туалет регулярней, так как это натуральное слабительное средство. Этот способ очищения позволяет быстро нормализовать вес и процесс сжигания жиров. Он оказывает положительный эффект на регуляцию метаболизма липидов.Ежедневная доза семян льна может достигать 30 мл в день. Но начинать нужно с 5 мл и постепенно увеличивать дозу. Вначале вы можете просто смешивать муку из семян льна с йогуртом, фруктовым пюре, злаковыми или фруктовым соком, например. Можно также смешивать семена льна с заправкой для салата или панировать в них рыбу или филе курицы. Вкус блюда совершенно не изменится.Семена льна хранятся намного легче и дольше, чем масло из семян. Однако они усваиваются организмом хуже. Поэтому лучше покупать цельные зерна, а затем их перемалывать непосредственно перед использованием. Перетертые в муку семена льна хранятся в холодильнике в герметичном контейнере примерно в течение месяца. Цельные семена льна необходимо хранить при комнатной температуре.