Ученые рассказали, как улучшить память

В исследовании приняли участие 454 старика.Американские ученые выяснили, что физическая активность, в том числе прогулки или работа по дому, могут улучшать память и другие когнитивные функции мозга.При этом положительный эффект отмечается даже у тех пожилых людей, у которых наблюдаются признаки деменции или травмы.В исследовании приняли участие 454 старика, при этом 191 из них страдали от деменции. Все добровольцы проходили тестирование на физическую силу, а также на память и мышление каждый год в течение 20 лет. Каждый испытуемый согласился пожертвовать свой мозг для анализа после своей смерти. Средний возраст ухода из жизни составил 91 год.За несколько лет до смерти каждый доброволец получал акселерометр, который он носил на запястье. Устройство круглосуточно отслеживало физическую активность любого уровня. На основе записанных данных исследователи оценили средний уровень ежедневной активности. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление.Повышение уровня физической активности на каждое стандартное отклонение снижало риск развития деменции на 31 процент. Люди, которые чаще двигались и имели лучшие моторные навыки, на 55 процентов реже страдали от слабоумия. Однако ученые подчеркивают, что исследование не показывает причинно-следственную связь, и люди, у которых развилась деменция, просто могут снижать уровень своей физической активности. В то же время исследователи считают, что упражнения действительно помогают улучшить здоровье мозга.