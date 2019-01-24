Врачи рассказали, кому нельзя загорать в солярии

Узнайте, как нужно загорать, чтобы не было малоприятных сюрпризов.В наши дни солярии не так популярны, как 10 лет назад.Но зимой, когда очень мало солнца, многие все же пользуются услугой "искусственного" загара, устав смотреть на свое бледное отражение в зеркале.Сколько минут можно загорать в солярии и как делать это правильно, чтобы не навредить здоровью?Чем полезен солярийИскусственный загар оказывает лечебно-эстетический эффект: шоколадная кожа всегда выглядит свежей и здоровой. Кроме того, загар сглаживает мелкие прыщики, заживляет мелкие воспаления и ранки. Благодаря этому подлечиваются экзема, псориаз, угревая сыпь и многие другие кожные проблемы, обостряющиеся к началу весны.Солярий борется с недостатком витамина D (кальциферола), который образуется в коже под действием ультрафиолета. Дефицит этого витамина как раз достигает своего максимума в конце зимы и весной. Если его не хватает, человек чувствует слабость и разбитость.Ультрафиолет повышает содержание антител в крови, из-за чего усиливается иммунитет и организм лучше сопротивляется всевозможным простудам.Кому противопоказан солярийВ некоторых случаях, например при сильном воспалении сальных желез, солярий может не только не "замаскировать" дефекты кожи, но даже усилить сыпь. А при элементарном несоблюдении рекомендаций косметолога за шоколадный загар приходится расплачиваться преждевременным старением кожи (фотостарением), которое вызывает появление на коже пигментных пятен, сосудистых звездочек, высушивание, потерю упругости и эластичности кожи.Фотостарение также повышает риск появления меланомы – злокачественной опухоли кожи. Особенно подвержены этой опасности люди, которые: имеют очень светлый цвет кожи, светлые и рыжие волосы (т.н. 1-й фототип); перенесли сильный солнечный ожог, особенно в детстве; имеют выпуклые родимые пятна больше 1 см, многочисленные родинки (больше 100); имеют близких родственников, страдающих меланомой.Абсолютно противопоказан солярий тем, у кого есть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, активная форма туберкулеза, бронхиальная астма, заболевания крови, повышенная функция щитовидной железы, опухоли, варикозное расширение вен (либо же предрасположенность к нему), острые воспалителные процессы.Солярий не стоит посещать беременным женщинам, людям с повышенной температурой, тем, кто принимает антибиотики, гормональные препараты, психотропные и мочегонные средства (эти препараты вызывают фотосенсиблизацию, т.е. повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, из-за чего она легче может обгореть). Также не бегите загорать сразу после посещения бани, бассейна или сауны.Как безопасно загорать в солярииЕсли загорать в солярии правильно, с максимальной осторожностью, его вред для здоровья будет минимальный. Отправляясь загорать в первый раз, помните, что продолжительность сеанса не должна превышать пять минут. Затем вы можете увеличить время до восьми-десяти минут.Неважно, какой солярий вертикальный или горизонтальный, выбирайте тот, который более удобный вам, главное, чтобы он был продезинфицирован. Обязательно поинтересуйтесь у сотрудников салона, когда последний раз заменяли в солярии лампы. Старые лампы со сроком работы более 800 часов сделают загар слабым и неравномерным.Перед сеансом обязательно примите душ без мыла и удалите всю декоративную косметику. Не пользуйтесь духами или туалетной водой – вместо загара это приведет к раздражению кожи.Ни в коем случае не используйте спиртосодержащие лосьоны, таким образом вы рискуете получить ожоги. Обязательно защищайте глаза, волосы и грудь. Для защиты глаз используют специальные очки, а для груди стикини – специальные наклейки.Если вы все же не рассчитали время и получили ожог, пейте как можно больше жидкости и смазывайте раздраженную кожу специальными средствами. При сильном ожоге следует обратиться к врачу.