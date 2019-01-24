Названа специя, способствующая быстрому похудению

Эксперты рассказали об уникальных свойствах шафрана.Ученые обнаружили в шафране полезные свойства для сохранения либидо и борьбы с онкологическими заболеваниями.Вещества, придающие приправе ее особенный привкус и аромат, также помогают снизить вес.Исследователи опубликовали данные об изучении взаимосвязи растений, употребляющихся в качестве приправ, с поддержкой общего состояния здоровья и борьбой с некоторыми заболеваниями. Оказалось, распространенная пряность способена эффективно преодолевать негативные процессы в организме. Регулярное употребление тычинок шафрана, используемых в качестве изысканного ингредиента для различных блюд, влияет также на сексуальную активность. Шафран давно считался афродизиаком, и исследования подтверждают его эффективность в поддержке полового влечения, улучшения эректильной функции и качества сперматозоидов.Однако запах растения не только улучшает аромат пищи, но и вполне может дать отличные результаты в борьбе с лишним весом, снижая аппетит и влияя на тонус. Достаточно вдыхать его для того, чтобы облегчить состояние в период критических дней у женщин, это не только уменьшит боль, но и поднимет настроение.Содержавшиеся в цветке в большом количестве антиоксиданты позитивно влияют на работу многих органов. Придающий лепесткам и тычинкам цвет каротиноидные пигменты кроцин и кроцетин, успешно побеждают депрессию, а также являются надежной защитой мозговых клеток от прогрессирующих повреждений.Важнейшим открытием стало то, что Crocus sativus качественно нейтрализует деятельность вредных свободных радикалов. Именно это является залогом его эффективной борьбы с онкологическими болезнями. Экспериментально было доказано умение подавлять злокачественные клетки, а уже упомянутому кроцину свойственно повышать чувствительность опухолевых тканей к проведению химиотерапии.