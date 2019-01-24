Медики рассказали, как нельзя лечить грипп и ОРВИ

Существует несколько распространенных ошибок в лечении.Терапевты составили перечень распространенных ошибок в лечении гриппа и ОРВИ в эпидемиологический сезон. Не повторяйте их, если хотите в случае заболевания выздоравливать быстрее.Одно из самых массовых нарушений – это то, что люди переносят простуду на ногах, отмечают эксперты. Но при первых же симптомах недомогания лучшее для организма заболевшего человека – лечь в постель. Осложнения, которые, часто возникают у тех, кто продолжает заниматься делами, лечатся гораздо сложнее, предостерегли ученые.Другая распространенная привычка - сбивание температуры при малейшем ее повышении - тоже не самая лучшая стратегия в лечении гриппа и простуды. По мнению терапевтов, не стоит принимать жаропонижающие лекарства, если температура не достигла отметки 38. Иммунитету нужно дать возможность и время побороться с инфекцией самостоятельно, если она атаковала организм. По этой же причине не нужно предпринимать специальных, дополнительных согревающих мер, добиваясь усиленного потения заболевшего человека.Нередко при простуде люди начинают пить антибиотики. Врачи напоминают: антибиотиками лечат бактериальные инфекции, но не вирусные. Простуде эти средства не страшны, но организм может «сломаться» - прием антибиотиков способен угнетать иммунную систему.Очередная ошибка – это стремление уберечь заболевшего от сквозняков, держать окна в его комнате закрытыми. На самом деле необходимо как можно чаще проветривать помещение, так как это мешает вирусам выживать, рассказали специалисты: тепло - лучшая среда для возбудителей болезней.