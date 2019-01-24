Медики рассказали, как хорошие отношения улучшают здоровье

Хорошие отношения позволяли людям переносить испытания с меньшими издержками.Американские ученые из Аризонского университета провели исследование, показавшее, что наличие хороших отношений положительно сказывается как на психологическом, так и на физическом здоровье партнеров. Даже мысли о любимом человеке без его физического присутствия способны улучшать реакцию организма на стресс и способствуют снижению давления, заявили специалисты в публикации журнала Psychophysiology.«Прочная и качественная романтическая связь определенно улучшает людям здоровье, в то время как одиночество повышает шансы развития деменции в старости. Присутствие романтического партнера дает психологическую защиту, которая улучшает самочувствие во время стрессовой ситуации, и таким же эффектом обладают мысли о партнере», - констатировали авторы расследования.Ими был организован эксперимент с участием 102 добровольцев, каждый из которых находился в гетеросексуальных отношениях в среднем полтора года. С добровольцами было проведено собеседование, позволившее выяснить, насколько участники удовлетворены своими отношениями. После этого люди проходили испытание: они должны были на четыре минуты опустить ноги в холодную воду. У испытуемых тщательно фиксировались показатели давления.Часть добровольцев выполняла задание с присутствием романтического партнера. Еще часть должна была во время теста с холодной водой думать о своем избраннике. Третья часть думала о планах на предстоящий день.Эксперимент показал: хорошие отношения позволяли людям переносить испытания с меньшими издержками.«Присутствие романтического партнера и даже мысли о нем приводят к меньшему повышению как систолического, так и диастолического давления в состоянии стресса. Такая зависимость регулируется тем, насколько люди удовлетворены своими отношениями», - постулировали специалисты.