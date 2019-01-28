3 способа расстаться с комплексами

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Давайте перестанем скрывать свои комплексы, тем самым лишь поддерживая их, призывает нас психотерапевт и писатель Изабель Фийоза. В наших силах от них освободиться — через слово, действие или... любовь.Познать себяKогда мы «зацикливаемся», действуем все время по одной и той же схеме, лучший способ продвинуться вперед — это совершить именно то, чего особенно не хочется делать, то, что для нас наименее естественно! Ведь обычное поведение адаптировано к проблемам и невольно «потворствует» им. Психотерапевт и писатель Изабель Фийоза объясняет этот парадокс на примере трех жизненных историй.ГоворитьКомплекс порождает чувство стыда. Он может касаться внешности, социального происхождения или недостатка остроумия, но в любом случае мы уверены, что о нас плохо подумают, осудят или отвергнут, поэтому стараемся скрыть свой секрет. Пышные формы, спрятанные под просторным пуловером, улыбки, заменяющие беседу на приемах... Наша скрытность позволяет придумать целый сценарий развития событий, никогда не проверяя его на практике. Мы домысливаем воображаемые реакции других, чтобы подпитывать и оправдывать наш стыд и неловкость.Но как бы ни было неприятно жить с комплексом, у него тем не менее есть своя функция: защитить нас от осознания другого страдания, которое мы носим в себе, страдания обиженного ребенка. Мы ведем себя так же, как один из участников психологического тренинга, описанного родоначальником транзакционного анализа Эриком Берном в книге «Транзакционный анализ в психотерапии»: чтобы не признаваться в том, что ему страшно выйти и станцевать, он ссылается на то, что ему мешает его (несуществующий) протез.Говорить — первый шаг к тому, чтобы перестать подкармливать свой комплекс. Но часто разговора о нем только с близкими людьми оказывается недостаточно. И хотя вы вряд ли столкнетесь с неприятием или осуждением, которых так боитесь, есть веские причины ожидать в ответ на свой искренний рассказ отрицание проблемы («Да что ты, у тебя хорошенький носик»), ее умаление («Ничего страшного»), обобщение («У всех есть недостатки») или советы («Тебе надо…»).Признавая и уважая реальность вашего нынешнего страдания, психотерапевт поможет расслышать обиженного ребенка, который жалуется внутри, и высвободить заблокированные эмоции, лежащие в основе комплекса. Будет полезно, если вас выслушают, не вынося суждений, или если вы примете участие в групповой психотерапии. В результате вы освободитесь от давних эмоций, сможете говорить о них. А реакции окружающих будут вас удивлять, и это заставит в конце концов отступить даже самый сильный соблазн остаться навечно прикованными к своим комплексам.ДействоватьКогда нам что-то не нравится в себе, мы стремимся этот (реальный или вымышленный) недостаток компенсировать. Вы чувствуете себя глупым, не умеющим поддерживать беседу? Это разовьет в вас неисчерпаемые сокровища приветливости и внимания к другим. Вы думаете, что некрасивы? Тогда, возможно, вы станете упражняться в остроумии или будете блистать интеллектом. У нас склонность покидать те плацдармы, где у нас, как нам кажется, нет шансов. Такая реакция понятна, но у нее много негативных сторон.Конечно, так мы меньше страдаем из-за своего комплекса. Но, к сожалению, это еще и отличный способ с ним не расставаться! Давайте перестанем поддерживать комплексы. Дело в том, что наши представления управляют поведением: «Раз я так ничтожен, я буду держаться в стороне». Следствие такого поведения: «Другие меня не замечают». Вывод: «Очевидно, что мной никто не интересуется, значит, я ничтожество!»Такая система самоподпитки негативного сценария описана американскими психологами Ричардом Эрскиным и Мэрилин Зальцман. Понаблюдайте за тем, как вы поддерживаете свое негативное мнение о себе, обратите внимание на то, что реакции других людей вы воспринимаете как подтверждение своего мнения. И толкуете любые сомнения в свою пользу.Попробуйте вести себя «от противного». Вы чувствуете, что не способны публично выступить? Подготовьтесь и выступите на ближайшем совещании. У вас нет диплома о высшем образовании? Пройдите тесты на уровень интеллекта для людей с высоким IQ. Вы фальшивите, когда поете? Запишитесь в хор. Худшее, что с вами может случиться, — вас научат петь правильно.Прежде чем действовать, не пожалейте времени на то, чтобы во всех подробностях увидеть образ себя, добившегося успеха. Несколько раз прокрутите в голове «фильм» о вашей новой раскованности. Так вам будет легче перейти к делу.Подберите себе «лечение» в зависимости от того, какое у вас слабое место, и отправляйтесь исследовать новые пути развития личности: танцы, чтобы полюбить свое тело, клоунаду или любительский театр, чтобы преодолеть свои зажимы, скульптуру или живопись, чтобы научиться самовыражению… Так вы сможете «отреставрировать» себя, восстановить свой собственный истинный образ.ЛюбитьЗакомплексованный бежит от любви. Если ему кто-то нравится, он скорее повернется к этому человеку спиной, лишь бы не столкнуться с неприятием, в котором он уверен. Если он живет с партнером, то ради сохранения негативного образа самого себя готов обесценить любимого человека таким рассуждением: «Раз уж он мной интересуется, значит, он действительно полное ничтожество».Между тем любовь — лучшее лекарство. Она действительно может исцелить — при условии, что мы на это согласны. Мы все нуждаемся во взгляде других людей. Увы, мы воображаем его преисполненным суждений и оценок, поскольку проецируем на него свойства того взгляда, которым смотрели на нас в детстве родители.Однако родители смотрели через призму ответственности за нас, своих тревог и их собственной истории. Сегодняшние знакомые видят нас такими, какие мы есть, в зависимости от отношений, которые мы устанавливаем с ними. Соглашаясь посмотреть на себя глазами тех, кто нас любит, мы можем восстановить верное представление о себе.Но самое трудное — позволить себе любить. А уж когда мы полюбили, на помощь приходит наше тело. Любовь вызывает в нашем организме гормональную бурю; испытывая интенсивные ощущения, мы перестаем фиксироваться на нашей навязчивой идее. Когда мы сосредоточены на том, что происходит внутри, нас меньше заботит то впечатление, которое мы производим.Комплексы поддерживаются в диалоге с самим собой, когда мы себя осуждаем. Страсть сметает этот диалог на своем пути. Когда мы влюблены, мы чувствуем себя защищенными и могучими. Так что рискните поверить в свою счастливую звезду. Обнаружьте свое желание и примите желание другого, обращенное к вам. Сосредоточьтесь только на себе, думайте только о том, что вы чувствуете, чтобы не поддаваться искушению вернуться обратно к собственным комплексам.У человека с комплексами одна особенность: он пытается проникнуть в сознание партнера и угадать, что тот испытывает. Он задается вопросами вроде: «Нравлюсь ли я ему (ей)?» А человек открытый и спокойный не задается такими вопросами: он чувствует себя уверенно и сосредоточен на том, что чувствует сам по поводу взаимоотношений с партнером: «Хорошо ли мне с ним (с ней)?»