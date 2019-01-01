Кардиологи назвали продукты, вредящие сердцу

Эти продукты могут спровоцировать инфаркт.Здоровое сердце хочется иметь всем, ведь это один из залогов долгой жизни.Сегодня мы расскажем о пяти продуктах, которые способны повысить риск появления болезней сердца и сосудов, и веществах, содержащихся в них.кофейные сливкиОткрывают "антисердечный" список кофейные сливки. Удивительно, как этот привычный всем и любимый продукт может быть коварен. В его вредности для сердца и сосудов виновны гидрогенизированные масла. Дело в том, что они содержат транс-жиры, о вреде которых, вы, конечно, слышали. Эти вещества повышают уровень холестерина - это главная опасность. Кроме того, недавно ученые из Канады доказали, что транс-жиры способны негативно влиять на память. Естественно, что не все сливки одинаково вредны, но вы не можете знать наверняка наливают вам в кофе сливки на основе цельного молока или вредных масел. Лучше не рисковать и пить любимый напиток с молоком или вовсе без добавок.мороженоеВторое в нашем запрещенном списке - любимое лакомство детей и взрослых. Беда в том, что сначала мороженое вредным для сердца не было. Однако, со временем производители, в погоне за выгодой, стали заменять много ингредиентов в мороженом на более дешевые.Дошло до того, что в это холодное лакомство стали добавлять огромное количество холестерина. Например, в некоторых сортах мороженого всего лишь одна порция равна половине суточной дозы холестерина. А ведь многие способны соблазниться и на двойную порцию. Удар по сосудам и сердцу просто колоссальный. Врачи советуют готовить мороженое самим. Тем более, что современная техника это позволяет.жареная курицаЭта домашняя птица плотно вошла в наш рацион. У многих она даже смогла вытеснить такие полезные продукты, как говядина, печень, рыба.Почему так вредна для сердца курочка? Медики советуют избегать ее покупки в готовом виде. Лучше готовить курицу дома, избегая излишнего добавления масла.печеньеКак такое может быть, чтобы знакомое нам с детских лет оно опасно для сердца. Оказалось, что современные производители и здесь мухлюют, заменяя сливочное масло пальмовым и другими вредными продуктами. Специалисты советуют заменить их домашней выпечкой, в составе которой вы точно уверены, и цельнозерновой стряпней.маргаринЗавершает пятерку вредных для сердца продуктов маргарин. Известно, что в отличие от сливочного масла он создается из транс-жиров, которые плохо влияют на сердце, сосуды, кожу и иммунитет. Лучше не питаться маргарином.