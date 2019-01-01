Этот витамин особенно полезен зимой

Где найти зимой витамин DПереоценить значение витамина D для здоровья трудно. Для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, этот витамин может стать своеобразным лекарством от преждевременной смерти.Кроме того, витамин D служит мощным средством профилактики гриппа и простуды. Где же найти важнейший нутриент зимой?Витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнца, при этом улучшается работа иммунной системы и обмен веществ.Обострение инфекционных заболеваний зимой медики в том числе связывают с дефицитом витамина, которого людям не хватает из-за недостатка солнечного света. Статистика говорит, что нехватка витамина D зимой свойственна 60?% взрослых и 80?% детей. Низкий уровень витамина в крови коррелирует с развитием болезней сердца, существенно повышает риск депрессии. Один из самых опасных вариантов для здоровья – сочетание высокого давления с нехваткой витамина D.Где же его найти в условиях вечно мрачной, пасмурной зимней погоды?Прогулки на воздухе. По словам врача-терапевта, нужно обязательно стараться выбираться на прогулку в ясную погоду, когда солнце все же выглядывает из облаков.«Активизировать выработку витамина D в организме помогают три прогулки в неделю по 15 минут. К человеку возвращается бодрость духа, повышается иммунитет», - отметила врач.Полезные продукты. Если человек не любит молоко, ест мало яиц, часто сталкивается с проблемами пищеварения и лишнего веса, следить за содержанием витамина D в организме нужно особенно строго. Тем более что его нехватка часто не выражается в каких-то определенных симптомах.«Витамин D содержится в жирных сортах рыбы, яйцах, масле и в жирных молочных продуктах, в рыбьей икре и водорослях. Больше всего витамина в печени трески», - заметила специалист.Препараты. Ценный витамин можно найти в аптечных препаратах. В частности, можно приобрести раствор холекальциферола (источник витамина D3).