Как не поправиться зимой: советы диетологов

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Как не растолстеть зимой и сохранить стройную фигуру.Набор лишних килограммов в холодное время года – привычная практика для многих людей.Зимой двигаться приходится меньше, кушать хочется больше, активность почти не проявляется – вот и образуется лишний вес на талии, животе, бедрах.Природой предусмотрено, что организм к холодам делает запасы и "нагуливает" жирок, чтобы греться и питаться в самое суровое время года. Это одна из главных причин, почему зимой набирается вес, и это вполне нормальное явление. Но человек стремится выглядеть красиво и стройно всегда, даже зимой.Но если вы совершенно против набора веса зимой, и вас волнует вопрос, как не поправиться к весне, побороть лишние сантиметры на талии, читайте полезные советы, как питаться, чтобы не набирать вес зимой.Что кушать зимой, чтобы не поправлятьсяВ холодное время года ваш рацион должны составлять продукты, содержащие и полезные вещества, витамины и микроэлементы. Еда должна быть питательной и сбалансированной. В то же время старайтесь не употреблять много жира как растительного, так и животного происхождения. Включите в свое зимнее меню обезжиренные молочные продукты, которые содержат необходимые для сжигания жира микроэлементы: кальций, магний, фосфор. Из поставщиков витаминов оптимальными являются "родные" овощи и фрукты, которые произрастают в вашем регионе и хорошо хранятся зимой, не теряя своих полезных качеств: тыква, свекла, лук, морковь, капуста всех сортов, картофель, брокколи, яблоки и т.д. Отдайте предпочтение хлебным изделиям из муки грубого помола – она полезнее и менее калорийная. А вместо сдобной булочки лучше съесть порцию каши.Как не толстеть на зиму – соблюдайте правильный режим питанияНерегулярный и хаотический режим питания способствует набору лишнего веса. А вот дисциплина и правильный распорядок дня приучают организм питаться в одно и то же время – на завтрак, в обед и на ужин. Желудок работает, как по часам – слаженно и бесперебойно.Как не поправиться зимой – пейте водуХоть сейчас и не лето, и пить, казалось бы, вовсе не хочется, не пренебрегайте питьевым режимом. Ведь наш организм испытывает природную потребность в воде даже зимой. Она способствует нормализации метаболизма, ускоряет обмен веществ, выводит шлаки, что благотворно сказывается на организме в целом и на фигуре в частности. Старайтесь даже зимой пить воду в необходимом количестве – не менее 1,5-2 литров в день. А также включайте в рацион жидкие супы, чаи, соки, компоты из сухофруктов.Как не набрать лишний вес зимой – боритесь с депрессиейЗимой чаще обычного одолевает хандра и плохое настроение. Все дело в коротком световом дне, холодах и метелях. В такие моменты рука сама тянется к коробке с печеньем или лишней плитке шоколада. Но дело в том, что эти лекарства от депрессняка лишними сантиметрами откладываются на талии. Попробуйте другие методы, чтобы поднять себе настроение долгими зимними вечерами: смотрите веселые комедии, читайте книги, слушайте музыку, общайтесь, танцуйте.Как не набрать вес после похудения – активный образ жизниДаже самая эффективная диета после непродолжительного времени сдает свои позиции, если не заниматься физическими упражнениями и отказаться от умеренной нагрузки. Одно из самых действенных лекарств против лишнего веса – это зарядка, активность, бег, ходьба, свежий воздух. Чтобы лучше себя мотивировать, разместите на видном месте свою летнюю фотку в купальнике с красивой фигурой и подтянутым животом. Ведь новое лето не за горами. И готовиться к нему нужно уже сейчас. Заведите полезную привычку делать зарядку, гулять на свежем воздухе и хотя бы пару остановок идти пешком. Кстати, занятия сексом – также отличная физкультура, а кроме того источник эндорфинов – гормонов, которые как рукой снимают ощущение хандры и лишают необходимости искать себе утешение в еде.