Страдания в 60 лет способствуют деменции

Научные поиски датских специалистов завершились выводами о том, что стресс и психологические страдания, испытываемые людьми в возрасте 60 лет, способствуют развитию деменции (старческого слабоумия). По словам ученых, связь между эмоциональным состоянием людей в 60 лет и развитием у них деменции на более позднем этапе жизни прослеживается «достаточно четко».Авторами работы, в ходе которой была установлена корреляция между страданиями в возрасте 60 лет и будущей деменцией, стали сотрудники отдела здравоохранения университета Копенгагена, а также специалисты Национального исследовательского центра по изучению условий труда и Датского центра изучения деменции. Они заявили, что страдания у людей зачастую выражаются в определенных соматических реакциях. В возрасте 60 лет характерным маркером психологического нездоровья становится упадок жизненных сил: при этом людей одолевают необычная усталость, нетипичная раздражительность«Подобным образом выражается невозможность справиться с долговременным стрессом. При этом происходят перемены в состоянии сердца и сосудов, избыточно вырабатывается кортизол – все это способствует развитию деменции», - пояснили специалисты.По их словам, страдания – это важный фактор риска, который может привести к возникновению старческого слабоумия: чем больше характеристик, ассоциируемых с упадком жизненных сил, бывает присуще человеку в 60-летнем возрасте, тем выше его риск деменции.«У тех участников исследования, которые сообщали о 5-9 характеристиках, риск развития деменции был на 25% выше, чем у людей без симптомов. Если людям были свойственны от 10 до 17 характеристик, их риск был выше уже на 40%», - констатировали авторы проекта.