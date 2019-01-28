Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Международная группа исследователей пришла к заключению о том, что фрагменты ДНК из ГМО-продуктов попадают в клетки человека. Насколько это опасно, или является ли это безопасным, пока неизвестно. По словам ученых, пока нет признаков того, что ДНК из ГМО-продуктов проявляют активность в человеческих геномах. Об этой работе людей рассказал журнал Food and Chemical Toxicology.По словам ученых, в организме человека имеется 145 генов, попавших от посторонних организмов – например, от бактерий или вирусов. Какие именно механизмы переноса позволяют фрагментам ДНК паразитирующего организма попадать в клетки человека, ученые пока не знают. Данное явление известно как горизонтальный перенос генов, и у него (хотя вопрос влияния «посторонних» ДНК изучен не до конца) могут быть негативные последствия. Например, ген FTO, который человек получил от неизвестной бактерии, напрямую влияет на избыточный вес – носители этого гена имеют больше жировой ткани.Ученых давно интересовало, могут ли попадать в клетки человеческого организма гены из ГМО-продуктов. Авторы проекта проанализировали, какие научные данные об этом имеются на сегодня во всем мире. Их анализ научных публикаций показал, что целостная ДНК из продуктов с ГМО в организм попасть не может – это не позволяет сделать процесс готовки пищи, да и пищеварительные ферменты вредят целостности генов. Однако фрагменты таких ДНК длиной до нескольких сотен пар оснований так и не разрушаются, проходят пищеварение и проникают в клетки вместе с кровью из кишечника.Пока имеющиеся данные позволяют считать, что «съеденные» фрагменты посторонних ДНК даже при попадании в клетки организма остаются там фактически неактивными. Но микроРНК из ГМО-продуктов, как смогли установить ученые, также могут проникать в клетки – при этом в отличие от «чужих» генов они способны сохранять свою активность, а значит и своей свойство влиять на экспрессию генов в разных органах. Подобную находку ученые считают настораживающей. По их мнению, учитывая явное распространение ГМО-культур в последние годы, крайне важно знать о возможных последствий их длительного употребления в пищу, а для этого их нужно постоянно отслеживать.